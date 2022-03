Zamieszanie wokół Denisa Stoffa zaczęło się 13 marca, gdy do jego sylwetki na Wikipedii dopisano, że zginął podczas rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy.

Wokalista osobiście jednak zdementował informacje o swojej śmierci, jak i o tym, że coś mu się stało. "Wciąż jestem w schronie. Wszystko ze mną w porządku. Ktokolwiek sfałszował moją sylwetkę na Wikipedii zasługuje na to, na co zasługuje... Módlmy się wspólnie, aby ta wojna szybko dobiegła końca. Kocham was" - napisał.

Po inwazji Stoff na Instagramie zarzucił zagranicznym muzykom, że bardziej niż wojną w jego kraju, przejmują się promocją własnych tras koncertowych.



"To niesamowicie smutne, jak zagraniczni muzycy oraz prasa nie jest zainteresowana rozpowszechnianiem informacji o pomocy dla Ukrainy, tak bardzo jak promocją własnych koncertów, płyt oraz składaniem życzeń urodzinowych. Proszę was, przekazujcie informacje o wojnie i protestujcie w swoich krajach. Ukraina toczy bitwy, gdy to czytacie" - napisał.



Wojna w Ukrainie. Zginął muzyk Taraki

Fałszywe doniesienia o śmierci ukraińskiego wokalisty zbiegły się z potwierdzonymi informacjami o śmierci muzyka zespołu Taraka. Na froncie w Ukrainie zginął Dimitrij, 28-letni wiolonczelista grupy.

W pierwszych dniach marca śmierć poniósł również inny ukraiński gwiazdor - aktor i piosenkarz Pasha Lee. 33-latek zginął podczas obrony Irpienia, ratując dzieci.

O wolność Ukrainy walczy wielu muzyków, m.in.: Iwan Łenio, Mark Tokar, Andrij Chływniuk (BoomBox), Antytila oraz MC Kilimmen, członek zespołu Kalush (tegoroczny reprezentant Ukrainy na Eurowizję).

Kim jest Denis Stoff?

Urodzony w Charcyźku (obwód doniecki) Denis Szafostorow debiutował w zespole Make Me Famous. W 2015 roku został frontmanem grupy Asking Alexandria i nagrał z nimi płytę "The Black". Ze składem rozstał się w 2016 roku, gdzie zastąpił go Danny Worsnop. Od tamtego czasu Denis Stoff działa w zespołach Drag Me Out i Stoff.