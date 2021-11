Andrzej Krzywy i Marek Kościkiewicz są nieodłącznie kojarzeni z zespołem De Mono. Pierwszy, to niepodrabialny głos zespołu, a drugi to jego muzyka i słowa. Przez lata trwał konflikt między muzykami, bo każdy z nich stworzył "własne" De Mono i chciał, by było jedynym na polskim rynku muzycznym. Wydaje się, że sprawa w końcu się zakończyła.

De Mono - koniec sporu o nazwę zespołu?

Jak poinformowało De Mono Andrzeja Krzywego (a teraz, według podanych informacji, jedyne De Mono), "Sąd Najwyższy postanowił nie przyjmować do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez pełnomocnika Marka Kościkiewicza". W oświadczeniu czytamy, że oznacza to, "finalne zakończenie wieloletniego postępowania o prawa do nazwy 'De Mono'".

Spór o posługiwanie się nazwą De Mono toczył się od wielu lat. Do tej pory nazwy tej używały równolegle dwa składy. Pierwszy ( posłuchaj! ) z wokalistą Andrzejem Krzywym i basistą Piotrem Kubiaczykiem, oraz drugi ( sprawdź! ) - na czele którego stoi założyciel, gitarzysta i kompozytor Marek Kościkiewicz.



Sprawa ma swój początek w 2008 r., gdy Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk pozwali o naruszenie dóbr osobistych Marka Kościkiewicza. Muzyk po odejściu z De Mono, razem z Wojciechem Wójcickim i Michałem Karpackim stworzył zespół pod tą samą nazwą. Według Andrzeja Krzywego i Piotra Kubiaczyka - bezprawnie.



Wcześniej, nie tak dawno, bo w lipcu 2018 r., Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew Andrzeja Krzywego i Piotra Kubiaczyka. Orzekł wtedy, że oba zespoły mogą nadal koncertować i nagrywać pod nazwą De Mono, bowiem nazwa zespołu muzycznego to jedno z dóbr osobistych chronionych na podstawie artykułów 23. i 24. Kodeksu cywilnego.

Zespół De Mono występuje na polskiej scenie od 1984 roku. Na koncie grupy znajdują się przeboje jak "Statki na niebie", "Zostańmy sami" czy "Póki na to czas".