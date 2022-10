21 października ukaże się album "Lata dwudzieste" Dawida Podsiadły. Produkcją nowego materiału zajęli się wokalista wraz z grającym w jego zespole Jakubem Galińskim, na co dzień grającym w zespole Dawida.

Następca "Małomiasteczkowego" to zbiór kilku lat przeżyć i przemyśleń artysty, który już przyzwyczaił nas do mocnych tekstów, czego najlepszym przykładem jest pierwszy singel "POST". Problemy mikroświata, osobiste rozterki, ale i spojrzenie na to, co dzieje się na świecie. O tym będzie album "Lata Dwudzieste".

Dawid Podsiadło o nowej płycie. "Szeroki wachlarz emocji"

"Lata 20. to moje pierwsze dziesięć lat innego życia. Innego od pierwszych dwudziestu. To także nabranie powietrza do płuc przed zbliżającą się trzydziestką i zderzenie się z moim nastoletnim wyobrażeniem o tym, kim wtedy będę. Wachlarz emocji, który towarzyszył mi podczas pracy nad albumem był bardzo szeroki, ale w ogólnym odbiorze sama płyta wydaje mi się całkiem taneczna i bardzo przebojowa. Chyba najbardziej z dotychczasowych" - opowiadał o płycie.

"To co masz Ty!" jest drugim singlem zwiastującym nadchodzący krążek. W najnowszym klipie Dawida w główną rolę zakochanego stalkera wcielił się Piotr Trojan.



Clip Dawid Podsiadło To co masz Ty!

Dawid Podsiadło i trasa "PostProdukcja Tour"

Dawid Podsiadło zaprezentował nowy spot reklamujący płytę, w którym przypadkowi przechodnie zaproszeni są do przedpremierowego odsłuchu płyty... w obecności samego piosenkarza.

"Ja pana znam. Chociaż innej muzyki słucham" - powiedział jeden z odsłuchujących.

Wideo Dawid Podsiadło - Lata Dwudzieste

"Bardzo piękne", "Brutalnie, ale szczerze - to nie dla mnie", "Nie spodziewałem się, że usłyszę takiego Dawida Podsiadłę" - tak skrajnie różne opinie usłyszał muzyk.

Przy okazji poznaliśmy także tracklistę płyty oraz gości - będą to sanah oraz Katarzyna Nosowska.

Dawid Podsiadło - "Lata dwudzieste": tracklista i goście

1. "WiRUS"

2. "TAZOSy"

3. "Halo"

4. "Nie lubię Cię"

5. "POST"

6. "O czym śnisz?" feat. sanah

7. "Blant"

8. "To co masz Ty!"

9. "D I A B L E"

10. "mori"

11. "millenium"

12. "awejniak" feat. Nosowska

13. "Szarość i Róż"