Dawid Narożny i Sobota razem? "Różne charaktery, jeden cel"

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena Narożna i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.



2 stycznia 2020 roku (dwa dni po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem) doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła nowa ukochana Dawida Narożnego ( sprawdź! ).

Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie".

Dawid Narożny po rozstaniu z zespołem rozpoczął karierę solową. Największą popularność (ponad 4,9 mln odsłon) zdobył debiutancki singel "Nosiłem kwiaty ci". Ostatnio sporo zamieszania narobiła piosenka "Alkoholiczka" (1,5 mln), bo niektórzy fani uznali, że opowiada ona o Magdzie Narożnej. Sam Dawid podsycał te doniesienia, choć nie wskazywał tego bezpośrednio.

Niedawno Narożny ogłosił, że powraca z nowym składem Pięknych i Młodych. U boku wokalistki pojawi się Joanna Narożna, obecna żona Dawida (mają 2-letniego syna Marcela), która będzie w zespole DJ-ką odpowiedzialną za muzykę. Drugą wokalistką oraz skrzypaczką będzie z kolei Ela Kliś, która w programie "Szansa na sukces" zaśpiewała piosenkę "Moja kochana" zespołu Boys .

Kto ma prawo do nazwy Piękni i Młodzi? Dawid Narożny stawia sprawę jasno

Dawid Narożny poinformował, że nadchodzący utwór swojego zespołu stworzony jest z gościnnym udziałem rapera Soboty.

Artyści spotkali się w studiu razem z producentem Menelaosem. Jak napisał sam Narożny, ich celem było stworzenie wakacyjnego przeboju.

"Trzech muszkieterów, trzy różne światy, trzy różne charaktery, jeden cel. Hit wakacji" - napisał wokalista.

Narożny zapytał swoich fanów czy domyślają się, o czym będzie nowa piosenka. "Co by nie było, będą mówić, że znowu o ex" - zażartował jeden z komentatorów.

Sobota, znany również jako S.O.B., Szekspir, Sobuś czy eSS, to Michał Sobolewski - raper urodzony w Szczecinie. Sobota angażuje się w różne akcje dotyczące tolerancji i walki z rasizmem.

O muzyku zrobiło się głośno w głównych mediach, gdy po opublikowaniu zdjęcia swojej czarnoskórej żony i synka stał się obiektem ataków ze strony osób nieakceptujących jego życiowych wyborów.

