"W twojej głowie tylko głosy, które mówią co i jak

nic już chyba cię nie zmieni i do końca będzie tak

alkoholiczka, moja alkoholiczka

do gwiazdy jej daleko, pijana celebrytka..." - brzmi ujawniony fragment piosenki "Alkoholiczka" ( sprawdź! ).

Przed premierą Dawid Narożny zaprezentował zwiastun nowego utworu. W sieci można też zobaczyć tiktokowe filmiki do tego fragmentu, a internauci wciąż spekulują, że wokalista śpiewa o swojej byłej żonie - Magdzie Narożnej, z którą przez lata występował w grupie Piękni i Młodzi.

Reklama

"Jeśli ktoś sobie dorabia ideologie, to nie jest to moja wina. Każdy ma własną wyobraźnię i może sobie myśleć na swój własny sposób, nie mam na to zupełnie żadnego wpływu" - podkreślał Dawid Narożny w rozmowie z serwisem disco-polo.info.

Wideo Dawid Narożny - Alkoholiczka TRAILER

3 listopada odbędzie się premiera teledysku, za który odpowiada ekipa PN Media.

W roli głównej u boku wokalisty pojawi się Julia Kupiec, utytułowana tancerka, założycielka i choreografka grupy tanecznej Juju Dancers, fotomodelka, uczestniczka telewizyjnego programu "40 kontra 20".

"Zdjęcie robiła żona uprzedzając Wasze pytania o zazdrość itd" - napisał Dawid Narożny publikując fotografię z planu klipu.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Dawid Narożny i Magda Narożna w grupie Piękni i Młodzi

Pochodząca z Łomży formacja Piękni i Młodzi w krótkim czasie stała się jedną z największych gwiazd na scenie disco polo. Szeroka publiczność poznała trio dzięki siódmej edycji show "Must Be The Music" w Polsacie (2014). Grupa jako pierwszy przedstawiciel disco polo dotarła wówczas do finału.

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski.

Wideo Imperium disco polo - Piękni i Młodzi i ostry zakręt (Disco Polo Music)

Do najbardziej znanych utworów grupy należą piosenki "Ona jest taka cudowna" (ponad 91 mln odsłon, sprawdź! ), "Kocham się w tobie" (68 mln, zobacz! ), "Niewiara" (69 mln, zobacz! ), "Tak już bez ciebie" (58 mln, zobacz! ), "Chciałabym spać z tobą" (46 mln, zobacz! ) i "Jedno słowo" (34 mln, sprawdź! ).

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.

Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak.

Dawid Narożny rozpoczął wówczas solową karierę. Na własne konto zadebiutował utworem "Nosiłem kwiaty ci" ( sprawdź tekst! ), który ma ponad 4,8 mln odsłon. Przy powstaniu nagrania pomagał wokaliście Adam Konkol, lider grupy Łzy, który tworzy również dla gwiazd disco polo (m.in. Boys, Exaited, Top Girls, Etna, Czadoman, Power Play).

Clip Dawid Narożny Nosiłem kwiaty ci

Kolejne piosenki to "Prezent" ( posłuchaj! ), "Pasujemy do siebie" ( posłuchaj! ) i "Zrobię z ciebie pannę młodą" ( sprawdź! ) z Endrju - ponad 2,1 mln odsłon. Po świątecznej piosence "Płatki śniegu lecą w dół (Magia Świąt)" i serii coverów (m.in. "Każdy swoje 10 minut ma" Seweryna Krajewskiego, "Perfect" Eda Sheerana) przyszedł czas na nowe autorskie utwory "Pokochaj mnie", "Wyłaskoczę ciebie" ( sprawdź! ) i "Galaktyczny lot".

W ostatnim czasie wokalista wypuścił utwory "Jaka to panienka", "Jager" (z Lukaso) i cover "Tańcz głupia tańcz" z repertuaru Lady Pank.

Dawid Narożny w sierpniu 2021 r. wziął ślub z Joanną Narożną (pomaga mu przy teledyskach - zajmuje się m.in. makeupem i stylizacjami). W listopadzie 2020 r. przyszedł na świat ich syn Marcel.

Clip Dawid Narożny Jaka to panienka

Sprawdź tekst piosenki "Jaka to panienka" w serwisie Tekściory.pl!

Czytaj także:

Dawid Narożny i "Jaka to panienka": Kim jest Ola Mizgalska?

Angelika Duszczyk razem z Dawidem Narożnym. Co ich łączy?