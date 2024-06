Dawid Kwiatkowski jest rozpoznawalny na polskiej scenie muzycznej od ponad dekady. Na początku swojej kariery wystąpił w programie "Must Be The Music", który pomógł mu stawiać pierwsze kroki.

Pierwszym przebojem wokalisty był singiel "Biegnijmy". Później Kwiatkowski wydał utwory, takie jak "Na zawsze" i "Nie zmienisz mnie". Teraz promuje swój najnowszy album "Popromantyk".

Długi czas był jurorem w The Voice Kids. Niedawno otrzymał propozycję czerwonego fotela w najbliżej edycji The Voice of Poland, jednak nie wiadomo, czy ją przyjął.

Reklama

Dawid Kwiatkowski zrobił sobie tatuaż w aucie!

Nie da się ukryć, że Dawid Kwiatkowski ma mnóstwo fanów, którzy potrafią godzinami kolejkować przed klubem, aby znaleźć się w pierwszych rzędach pod sceną. Artysta bardzo ceni sobie relacje z nimi, dlatego po koncercie organizuje spotkania.

Na TikToku artysty można zauważyć, że użytkownicy zaczęli rzucać piosenkarzami wyzwania. Jednym z nich było: "nie masz psychy, aby kolejkować z nami przed koncertem".

Kwiatkowski zaakceptował challenge i opublikował nagranie, jak rzeczywiście wychodzi do fanów kolejkujących przed klubem, najprawdopodobniej P23 w Katowicach. Wokalista przyszedł z kubkami ciepłej herbaty, a także zagrał w karty. Nie zabrakło też czasu na autografy.

Ostatnim opublikowanym wyzwaniem było: "nie masz psychy zrobić sobie z nami tatuaż u mnie w aucie". 2 czerwca na TikToku pojawiła się dokumentacja całego wydarzenia. Dawid Kwiatkowski wszedł do samochodu z fanką, która zrobiła mu zmywalny tatuaż. Nie da się ukryć, że słuchacze są zachwyceni gestami swojego ulubionego artysty.