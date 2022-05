Damian Ukeje z nowym singlem! Posłuchaj utworu "Zjednoczone stany"

"Niezmiernie miło zaprosić Was na premierę nowej piosenki. za chwilę, za moment. na samą myśl gorąc w sercu. Dobrze jest wrócić" - tymi słowami Damian Ukeje zapowiedział swój muzyczny powrót i zaprosił fanów na premierę najnowszego singla "Zjednoczone stany".

"Kiedy kończy się miłość i nic nie pojawia się w jej miejscu, to czas na zjednoczone stany świadomości, nawet jeśli prowadzi to do rewolucji i zmian. To jest piosenka dla wszystkich, którzy czekają w swoim życiu na zmianę. To, czy ta zmiana nadejdzie, zależy wyłącznie od nas samych" - mówi wokalista o piosence.

Rok 2022 to nowe otwarcie w karierze piosenkarza. "Damian Ukeje zmienił się nie tylko wizualnie ale też muzycznie. Współpraca z Filipem Jurczyszynem (Natalia Przybysz, Ania Dąbrowska) zaowocowała melodyjnymi, radiowymi kompozycjami" - czytamy w zapowiedzi.

Clip Ukeje Zjednoczone stany

Kim jest Damian Ukeje?

Damian Ukeje jest synem Polki i Nigeryjczyka. Na początku kariery występował z zespołem Jerry's Hole Band. W 2009 roku startował w programie "Szansa na sukces", później został wokalistą grupy Fat Belly Family. Rozgłos zyskał dzięki wygranej w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland" (2011), w którym występował w drużynie Nergala.



Wideo The Voice of Poland - Damian Ukeje - "Use somebody" - Przesłuchania w ciemno

Po zwycięstwie w show TVP wydał dwa autorskie albumy. "Ukeje" (2013 r.) promowały single "Bezkrólewie", "Zanim odejdę", "Moja mała Ameryka" i "Nie moja krew". Trzy lata później ukazała się druga płyta "ỤZỌ" (na niej znalazł się m.in. "Od połowy", wspólny utwór z Sarsą). Damian wyprodukował również płytę Eweliny Lisowskiej "Ponad wszystko".

Ostatnie miesiące to czas nagrywania nowych utworów, ale też czas aktywności koncertowej: UKEJE/BACZYŃSKI - koncerty z wierszami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w towarzystwie doskonałych muzyków - oraz trasa "I am rock and roll", czyli seria kameralnych koncertów akustycznych, podczas której usłyszeć można "wybrane utwory Idoli z czasów dzieciństwa, dojrzewania, jak i stanu obecnego".