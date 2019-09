Damian Ekman nie żyje. Był menedżerem Ted Nemeth, Besides i Materii

Na Facebooku pojawiła się informacja o śmierci Damiana Ekmana, promotora, organizatora koncertów, menedżera związanego z takimi wykonawcami, jak m.in. Ted Nemeth, Besides, Materia czy Eris Is My Homegirl. Stał na czele wydawnictwa hand2band.

Wiadomość o śmierci Damiana Ekmana opublikował profil Polish Deathcore Crew.

"Z ogromnym, nieopisanym smutkiem, informujemy o odejściu naszego przyjaciela Damiana. Wielu z Was znało go osobiście a tysiące brało udział na przestrzeni lat w organizowanych przez niego koncertach. Brakuje mi sił i słów by napisać tu dziś cokolwiek więcej" - czytamy.

Ekman opiekował się m.in. grupami Materia, Besides (2015-2018) i Ted Nemeth (od wiosny 2016 r.).

Nakładem swojej firmy hand2band wydał debiutancki album Nocnego Kochanka - "Hewi Metal", a także płyty "Everything Is" Besides czy "We Are Materia" Materii.

- Pracuje w branży od lat, ma spore doświadczenie, jest konkretny, rzeczowy, nastawiony na realizacje celów i widzimy jak się przy tym wszystkim uwija - mówili o Damianie Ekmanie muzycy Besides w rozmowie z Interią w 2015 r.



Menedżer i promotor miał 33 lata.