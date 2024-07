Następcę albumu "King Of The North" z 2022 roku pilotują wypuszczony na początku czerwca singel "Grave" oraz niedawno opublikowany "Evenfall". Do drugiego singla z "Draconian Darkness" nakręcono wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej.

"'Evenfall' to napędzany riffami, najbardziej gitarowy, a zarazem najmniej symfoniczny utwór na tym albumie, tworzący tym samych idealne ogniwo łączące go z oldskulowym materiałem Wolfheart z dwóch pierwszych płyt. To cztery minuty skondensowanej energii" - o swoim nowym singlu mówią muzycy z Lahti na południu Finlandii, miasta doskonale znanego kibicom Pucharu Świata w skokach narciarskich.

1. "Ancient Cold"

2. "Evenfall"

3. "Burning Sky"

4. "Death Leads The Way"

5. "Scion Of The Flame"

6. "Grave"

7. "Throne Of Bones"

8. "Trial By Fire"

9. "The Gale".