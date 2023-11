Fani grupy Wolfheart regularnie mogą usłyszeć i zobaczyć swoich idoli na żywo. Przed tegorocznym występem na Mystic Festival w Gdańsku Finowie w 2022 r. poprzedzali w Polsce portugalski Moonspell. Dodajmy, że 22 listopada Wolfheart zagrał w klubie Kamienna12 w Krakowie razem z Before The Dawn i Hinayana.



Reklama

Na początku maja 2024 r. zagrają w naszym kraju dwa samodzielne koncerty - 4 maja we Wrocławiu (Stary Klasztor) i 5 maja w Poznaniu (2Progi).

Samozwańczy królowie winter metalu promować będą swój szósty album studyjny - "King of the North". Przedstawiciele melodyjnego death metalu kładą nacisk na melancholię oraz nostalgię. Kwartet dowodzony przez Tuomasa Saukkonena (wokal, gitara) wplata także złowrogie brzmienia blackmetalowe, a do tego złożone, niemal progresywne konstrukcje.

We wrześniu tego roku zespół wypuścił nowy singel "Iku-Turso".