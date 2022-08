W trzecim sezonie polskiej odsłony międzynarodowego formatu "Lego Masters" zobaczymy dwóch nowych jurorów: Polę Lisowicz, która jest projektantką graficzną i ilustratorką oraz Czesława Mozila. Jeśli chodzi o popularnego piosenkarza i akordeonistę, ten o swojej roli opowiedział na Instagramie.

"Marzenia się spełniają. W światowy dzień zabawy ogłaszam, że ponownie zostałem jurorem. Jedyny program, który śledziłem jak szalony przez ostatnie dwa sezony, to 'Lego Masters' i dlatego jestem przeszczęśliwy, że w tym sezonie dołączę do ekipy tego kolorowego i kreatywnego świata" - napisał Mozil.

Czesław Mozil nowym jurorem w "Lego Masters"

Zdradził też, dlaczego świat kultowych klocków jest mu bliski. "Wychowałem się w Danii, kraju pochodzenia Lego, więc od zawsze klocki były częścią mojej codzienności" - stwierdził. Mozil wyjechał do Danii z rodzicami, kiedy miał pięć lat. Tam skończył m.in. studia muzyczne. Mając 28 lat, postanowił zamieszkać w Polsce.

- Kocham telewizję, doceniam jej zasięg i moc i mam nadzieję, że za jakiś czas do niej wrócę. Nawet ostatnio pojawiła się propozycja, abym został jurorem w jednym z największych talent show. Ale to, że chce cię producent programu, nie oznacza jeszcze, że pasujesz tym z góry. Zresztą i tak nie byłoby tematu, bo na pewno nie poszedłbym teraz do telewizji publicznej, która w teorii ma misję, żeby edukować... - mówił Mozil w rozmowie z Interią pod koniec 2021 r.



Mozil i Lisowicz zastąpili w roli jurorów Kamila Bednarka i artystkę wizualną, Aleksandrę Mirecką. Oceniać będą pary złożone z osób dorosłych i dzieci, których zadaniem jest układanie klocków Lego. Niezmiennie gospodarzem programu będzie Marcin Prokop.

Trzecia edycja "Lego Masters" trafi na antenę jesienią. TVN nie ujawnił jeszcze dokładnej daty premiery pierwszego odcinka.

Ostatnim albumem Mozila jest "#IDEOLOGIAMOZILA" z listopada 2021 r., z gościnnym udziałem m.in. Hani Rani, Stanisława Soyki i... Czadomana.



