Pierwsze kroki stawiała w programie "The Voice Kids". Choć miała wtedy zaledwie 13 lat, to swoją interpretacją utworu Beyonce "Halo" zapisała się w pamięci widzów. Później czekało ją pasmo sukcesów, a największym z nich jest zwycięstwo podczas Eurowizji Junior 2018.

Roxie Węgiel ma już 17 lat i podobnie jak jej rówieśnicy jest bardzo aktywna w social mediach. Po ostatnich fotografiach widać, że polubiła eksperymenty związane z wyglądem i stylówkami.

Roxie Węgiel już tak nie wygląda. Co za metamorfoza!

Tym razem zaprezentowała się w dość niespotykanej i zaskakującej stylizacji. Ostatnio coraz bardziej rozjaśniała włosy, ale teraz próżno na jej głowie szukać ciemniejszych pukli, bo Roksana jest... blondynką!

Trzeba przyznać, że nie przypomina już tej małej dziewczynki, którą pokochali widzowie "The Voice Kids". Nowa fryzura idzie w parze z doczepionymi rzęsami, a swoje usta potraktowała konturówką i błyszczykiem, przez co trudno uwierzyć, ze ma dopiero 17 lat.

Najważniejsze, że Roksana nie przejmuje się opiniami innych osób i robi to, co czuje i to, co jej się podoba.

Roksana Węgiel w przyszłym roku skończy 18 lat

"Totalnie nie śpieszy mi się do dorosłości. Ten czas tak szybko ucieka. Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką, mówiłam, że jeszcze tyle czasu do osiemnastki, a to już za półtora roku. Naprawdę bardzo szybko ten czas leci. Niektórzy mówią, że wyglądam na dużo starszą osobę, ale myślę, że telewizja też robi swoje, bo jednak wszystko w ekranie wygląda inaczej" - mówiła jeszcze niedawno Roksana Węgiel.