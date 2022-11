"Zostań Nerdem" - zachęcają w nowym singlu Czesław Mozil i Kasia Łaska.

"Nie zostali nigdy słynni ci, co chcieli być jak inni" - brzmi fragment refrenu piosenki.

Clip Czesław Śpiewa ZOSTAŃ NERDEM - & Grajkowie Przyszłości feat. Katarzyna Łaska

Nowy utwór projektu Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości (akompaniatorami są wyłącznie dzieci i młodzież) przełamuje lęk przed byciem innym, motywuje do rozwoju swoich indywidualnych pasji.

"Te słowa bardzo odzwierciedlają moją młodość. Ja zawsze byłem nerdem. Warto rozwijać swoje pasje, zwłaszcza te, które są niestandardowe" - podkreśla Czesław Mozil.

Single z nadchodzącej płyty z towarzyszącymi im teledyskami będą ukazywały się raz w tygodniu.

Album "Inwazja Nerdów Vol. 1" (premiera 2 grudnia) jest to kontynuacja, pod względem muzycznym, a nie tematycznym - nagrodzonej Fryderykiem 2020 płyty "Kiedyś to były Święta" (Album roku muzyka dziecięca i młodzieżowa).

- Dzieciaki są bardzo kreatywne, ale i energetyczne. Grajkowie Przyszłości zajęli mi dziewięć miesięcy ciężkiej pracy. To tyle ile włożyłbym w nagranie pięciu płyt dla dorosłych słuchaczy. Czasem trudno mi sobie wyobrazić, jak bardzo dzieci zmieniły moje życie - mówił Czesław Mozil w rozmowie z Interią, który sam z żoną Dorotą nie zdecydował się na posiadanie dzieci.

Kim jest Kasia Łaska?

Przypomnijmy, że Mozil i Kasia Łaska znaleźli się w polskiej obsadzie filmu "Kraina lodu". Czesław dubingował Olafa, z kolei wokalistka śpiewała partie Elsy, w tym przebój "Mam tę moc".

Jej głos można usłyszeć w takich filmach i serialach, jak m.in. "Klub Winx", "My Little Pony: Equestria Girls", "Smerfy 2", "Ranczo Leny", "Tom i Jerry: Robin Hood i jego Księżna Mysz" czy "Barbie i Akademia Księżniczek".

Poza działalnością dla najmłodszych słuchaczy Kasia Łaska przez ponad trzy lata współpracowała z nieżyjącym już klawiszowcem Deep Purple Jonem Lordem (projekt "Concerto For Group And Orchestra"). Pod koniec 2013 roku zaprezentowała pierwszy utwór swojego solowego projektu Sirli - "For My Love".



W 2021 r. wzięła udział w 15. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W show Polsatu w klasyfikacji generalnej zajęła czwarte miejsce, wygrywając w czwartym odcinku jako Pink. Furorę zrobiła też jako śpiewaczka operowa Montserrat Caballé.

