Muzyk promuje właśnie swój nowy album "#ideologiamozila", a wśród piosenek znalazła się piosenka "To nasze coś". W wywiadzie na temat albumu zdradził, że on i jego żona, Dorota Zielińska nie planują dzieci. W rozmowie z Plejadą muzyk powiedział, czym kierowali się w podjęciu takiej decyzji.

Czesław Mozil nie będzie miał dzieci

"Świadomie podjęliśmy z Dorotą taką, a nie inną decyzję i jesteśmy szczęśliwi. A złożyło się na to wiele powodów. Spotkaliśmy się dość późno, już jako dojrzali ludzie i stwierdziliśmy, że nie będziemy rodzicami. Najważniejsze dla nas jest to, żeby nasz związek się rozwijał" - stwierdził wokalista.

Dodał też, że jest to sprawa indywidualna i każdy może podjąć własną decyzję. "Każdy ma prawo do swojej decyzji w tym temacie. I każdą decyzję trzeba uszanować. Cieszę się, że mówi się o tym coraz więcej. Niektóre rzeczy trzeba powtórzyć wiele razy, żeby stały się w końcu normalne" - dodał.

Czesław Mozil pojawiał się na plotkarskich portalach głównie wtedy, gdy pisano o jego romansach i niezliczonych kochankach. Te czasy to jednak przeszłość, bo wokalista od pięciu lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim. Muzyk wyznał, jak wpłynęła na niego miłość i ślub.

Pytany o miłość odpowiada bez wahania:

"To kobieta mojego życia. Wcześniej nigdy nie byłem związany z kimś dłużej niż rok. A my w grudniu będziemy obchodzić piątą rocznicę ślubu. Zresztą, wesele mieliśmy dokładnie w tym miejscu, w którym teraz siedzimy. To był piękny i fantastyczny dzień. Zależało nam wtedy na dyskrecji i spokoju. Zaprosiliśmy tylko naszych najbliższych przyjaciół i w kilkanaście osób świętowaliśmy. Niektórzy nawet tańczyli na stołach. Ale przed północą wróciliśmy do domu. Nie wiem, gdzie bym dzisiaj był, gdybym nie poznał Doroty. Być może byśmy teraz nie rozmawiali. Człowiek, gdy się nie zmienia, staje się nudny. A ja dzięki niej mocno się zmieniłem" - zapewnia gwiazdor.

Akordeonista może bardzo polegać na swojej żonie, która zna dobrze muzyczną branżę, dzięki czemu daje muzykowi cenne rady.

"Zdarzało się, że wszyscy mi mówili, żebym czegoś nie robił, a ja i tak stawiałem na swoim i wychodziło dobrze. A bywało też tak, że wszyscy mi coś odradzali, ja byłem uparty i efekt był mizerny. Różnie z tym bywa. Pod tym względem też trochę się zmieniłem. Staram się słuchać mojej żony, bo ona nie jest branży muzycznej, ma do niej duży dystans i patrzy na to wszystko z boku. Jej rady są bardzo cenne. Poza tym, wydaje mi się, że gdy jest się młodszym, to ma się w sobie więcej nieracjonalności i naiwności. W pewnym momencie zaczyna się to już tracić" - stwierdził w rozmowie z Plejadą Mozil.

Czesław Śpiewa - #ideologiamozila. Kiedy premiera płyty?

Nowy album Czesława ukaże się 19 listopada 2021 roku. Jak informuje wokalista, będzie to "jego najbardziej przystępny album" od "Popu" z 2010 roku.