Maksymilian Kwapień - miłośnik hard rocka, wokalista grupy Kac oraz były członek chóru katedralnego - w "The Voice of Poland" wykonał numer "Respect" Arethy Franklin.



Uczestnik odwrócił wszystkie cztery fotele trenerskie, a oceniający jego występ przez długi czas zastanawiali się, czy mają do czynienia z chłopakiem, czy z dziewczyną.



"Jeżeli to jest facet, to jest unikat" - mówił do Michała Szpaka Grzegorz Hyży. Piotr Cugowski po początkowym zaskoczeniu jako pierwszy odwrócił fotel.



Kwapień porwał do tańca Szpaka i Patrycję Markowską, ale to Cugowski przekonał go do współpracy. "Maks musisz przyjść do mnie" - prosił uczestnika i tak też się stało.



Maksymilian Kwapień zrobił furorę w TVP

Będący rockmanem Kwapień szybko odnalazł się w drużynie Piotra Cugowskiego, ostatecznie trafiając do finału programu, gdzie zajął czwarte miejsce.

Po drodze dał też kilka spektakularnych występów, tak jak ten w bitwach, gdzie razem z Michałem Steciakiem stworzyli oryginalną wersję "Knockin's On Heaven's Door" lub w nokaucie, gdy swoim charakterystycznym głosem zaśpiewał "Cry Baby", a po jego występie Tomasz Kammel aż złapał się za głowę.



Co stało się z Maksem Kwapniem po "The Voice of Poland"?

Po finale "The Voice of Poland" Maks wrócił do występów z zespołem Kac, z którym w 2020 roku wypuścił singel "Bestia". "KAC to zespół, który od samego początku postawił przed sobą jasny cel - wskrzesić polskiego rock'n'rolla!" - czytamy o grupie. W 2021 roku formacja wypuściła natomiast numer "Diabelski pakt".



Ostatnie lata dla wokalisty to przede wszystkim występy w Zeppelniansach, czyli tribute bandzie Led Zeppelin. Grupa wiosną 2024 roku grała trasę po Polsce, a najbliższy koncert zaplanowała na koniec lipca w Straduniu. "Czeka was dwugodzinna podróż z muzyką jednego z największych zespołów wszech czasów" - zapowiedziano.



Maksymilian Kwapień w "The Voice of Poland" TVP