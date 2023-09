Alicja Węgorzewska w rozmowach z mediami rzadko porusza temat swojego życia prywatnego, zaś chętnie opowiada historie dotyczące jej pracy. Wyjątkiem są jednak sytuacje, w których może otwarcie pochwalić córkę. Na koncercie "Solo i w duecie" pozowała do zdjęć ze swoją pociechą. Fani szybko zauważyli, że są one do siebie bardzo podobne.

"Moja córka Amelia to moje oczko w głowie. Kocham ją miłością bezgraniczną. Oczywiście nie jestem w stanie być z córką zbyt często. Gdy tylko jestem w domu, staramy się spędzać ze sobą maksymalnie dużo czasu, śmiejemy się, jemy wspólny obiad, a przede wszystkim bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. To bardzo wrażliwa, rozsądna, mądra i inteligentna dziewczynka" - wyznała Węgorzewska w rozmowie z "Super Expressem".

Reklama

Nie dość, że są do siebie bardzo podobne, to jeszcze mają niemalże taki sam gust. Obie panie zaprezentowały się na ściance w czarnych kreacjach, które mimo jednolitego koloru, z pewnością się wyróżniały. Alicja Węgorzewska postawiła na suknię do ziemi ze wstawką z piór, zaś Amelia ubrała rozkloszowaną sukienkę do kolan, a przy tym wybrała dodatki w postaci krawatu i skórzanych botków.

Zdjęcie Alicja Węgorzewska pozuje z córką / Adam Burakowski / Reporter

Amelia jest jedyną córką Alicji Węgorzewskiej. Ojcem 21-latki jest Peter Whiskerd, z którym śpiewaczka rozwiodła się po 20 latach małżeństwa.



Alicja Węgorzewska i Peter Whiskerd - historia miłości

Historia miłości Alicji Węgorzewskiej i jej byłego męża to gotowy scenariusz na film. Peter Whiskerd niespodziewanie pojawił się w życiu artystki, gdy Węgorzewska była w innym nieformalnym związku i nie myślała o zmianie partnera.



"Usiadł obok mnie niezwykle namolny Anglik. Ja byłam wtedy szczęśliwie zakochana i nie w głowie mi były jakieś flirty. Mój przyszły mąż cierpliwie czekał pół roku. Krążył, dreptał koło mnie i powoli mnie osaczał " - opowiadała Alicja Węgorzewska w rozmowie z "Super Expressem".

Zdjęcie Alicja Węgorzewska i jej córka w klasycznej czerni / Michal Zebrowski/East News / East News

Ostatecznie mężczyźnie udało się rozkochać w sobie piękną śpiewaczkę. Dla niej Peter Whiskerd postanowił przeprowadzić się z Włoch do Polski. W 1997 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu.

"Zostawił dla mnie swoje wygodne życie, spakował się i przyjechał do Warszawy, oznajmiając mi, że teraz chciałby się nazywać Węgorzewski, bo przecież jak tu się w Polsce przedstawiać Whiskerd" - wspominała Alicja Węgorzewska.

Po 20 latach małżeństwa para wzięła rozwód. Węgorzewska tłumaczyła to faktem, że jej mąż wyjechał do Holandii, a ona chciała zostać w kraju. Relacja na odległość nie wyszła, a wrócić do wspólnego mieszkania nie chcieli, ponieważ wtedy jedno z nich musiałoby ustąpić.