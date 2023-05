Alicja Węgorzewska to uznana na całym świecie śpiewaczka operowa. Obecnie jest dyrektorem naczelnym Warszawskiej Opery Kameralnej oraz trenerką w programie "The Voice Senior" . Prywatnie była żoną biznesmena Petera Whiskerda, z którym rozwiodła się po 20 latach małżeństwa. Informację tę trzymała w tajemnicy aż pięć lat!

Alicja Węgorzewska i Peter Whiskerd – historia miłości. Jak się poznali?

Historia miłości Alicji Węgorzewskiej i jej byłego męża to gotowy scenariusz na film. Peter Whiskerd niespodziewanie pojawił się w życiu artystki, gdy Węgorzewska była w innym nieformalnym związku i nie myślała o zmianie partnera.

Alicja Węgorzewska i Peter Whiskerd po raz pierwszy spotkali się na pokładzie samolotu z Wiednia do Warszawy. Początkowo mężczyzna nie przypadł artystce do gustu. Przysiadł się do niej i wydał się irytujący.

- Usiadł obok mnie niezwykle namolny Anglik. Ja byłam wtedy szczęśliwie zakochana i nie w głowie mi były jakieś flirty. Mój przyszły mąż cierpliwie czekał pół roku. Krążył, dreptał koło mnie i powoli mnie osaczał - opowiadała Alicja Węgorzewska w rozmowie z "Super Expressem".

Ostatecznie mężczyźnie udało się rozkochać w sobie piękną śpiewaczkę. Dla niej Peter Whiskerd postanowił przeprowadzić się z Włoch do Polski. W 1997 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu.

- Zostawił dla mnie swoje wygodne życie, spakował się i przyjechał do Warszawy, oznajmiając mi, że teraz chciałby się nazywać Węgorzewski, bo przecież jak tu się w Polsce przedstawiać Whiskerd - wspominała Alicja Węgorzewska.

Rozwód po 20 latach małżeństwa. Dlaczego Alicja Węgorzewska rozstała się z mężem?

Małżeństwo Alicji Węgorzewskiej i Petera Whiskerda przetrwało 20 lat. Rozwód miał miejsce w 2017 roku. Artystka długo nie mówiła o tym publicznie, a na wyznanie dotyczące rozpadu małżeństwa zdecydowała się po pięciu latach.

- Rozwód to życiowa porażka, definitywnie. Jeśli spędzasz z kimś 20 lat, to można to nazwać porażką. (...) Ale bywa tak, że ludzie muszą się rozstać - stwierdziła.

Alicja Węgorzewska wyjaśniła, że jej były mąż zdecydował się na wyprowadzkę do Holandii. Był przekonany, że partnerka podąży za nim, ale tak się nie stało. Przez jakiś czas próbowali ratować tę miłość i starali się żyć w relacji na odległość.

- Najpierw dwa lata próbowaliśmy jeszcze latać do siebie, a później nastąpiło stwierdzenie, że każdy ma swoje życie i ma sensu tego kontynuować. Kolejne dwa lata to było załatwianie formalności - opowiadała.

Czy Alicja Węgorzewska ma dzieci?

Byli małżonkowie doczekali się jednego dziecka. W tym roku córka Amelia skończy 21 lat. Przysłowie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, doskonale sprawdza się w przypadku Alicji Węgorzewskiej i jej córki. Amelia ma szanse na wielką karierę. Córka diwy udowodniła, że ma talent wokalny i aktorski.

Gwiazda kryje dumy, gdy opowiada o córce. Kobiety spędzają ze sobą bardzo dużo czasu, a na dodatek są do siebie bardzo podobne.

