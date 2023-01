Lisa Marie Presley zmarła niepodziewanie 12 stycznia 2023 roku. W niedzielę 22 stycznia odbędzie się publiczne nabożeństwo żałobne i jej pogrzeb. Zostanie pochowana obok ojca - Elvisa Presleya , na frontowym trawniku Graceland.

54-latka miała podupaść na zdrowiu po samobójczej śmierci syna Benjamina Keough w 2020 roku. "Żal nie zatrzymuje się, ani nie odchodzi, rok lub lata po stracie. (...) Żałoba jest czymś, co będziesz musiał nosić ze sobą przez resztę swojego życia, pomimo tego, w co niektórzy ludzie lub nasza kultura chce, abyśmy wierzyli" - pisała w eseju dla magazynu People.

Riley Keough opublikowała wzruszające zdjęcie z Lisą Marie Presley

Majątek należący do córki Elvisa i Priscilli Presley trafi do jej dzieci. Trzy córki - 33-letnia aktorka Riley Keough i 14-letnie bliźniaczki Harper i Finley Lockwood (ojcem nastolatek jest Michael Lockwood, ostatni mąż Lisy Marie) odziedziczą także Graceland. Ten słynny dom należy do jednej z największych atrakcji turystycznych w USA. Jest położony w Memphis (Tennessee).

Po ośmiu dniach od śmierci Lisy milczenie w mediach społecznościowych przerwała Riley Keough. Modelka i aktorka w dorobku ma role w m.in. "The Runaways" (2009, u boku Kristen Stewart i Dakoty Fanning), "Dobry doktor" (2010, zagrała tam główną rolę obok Orlando Blooma), "Mad Max: Na drodze gniewu" (2015, w obsadzie znalazła się również Charlize Theron), "Dom, który zbudował Jack" (2018, w roli głównej pojawił się Matt Dillon). Za występ w serialu "Dziewczyna z doświadczeniem" zdobyła nominację do Złotego Globu.

Na Instagramie opublikowała fotografię, która pochodzi z czasów jej dorastania. Riley patrzy na niej na swoją matkę. Do zdjęcia dodała tylko ikonkę czerwonego serca. Kondolencje w komentarzach przekazali Riley m.in. Selma Blair, Nicole Richie, Kim Kardashian, Taylor Lautner, Xavier Dolan, Nicoli Peltz Beckham, Rumer Willis czy Rosie Huntington-Whiteley.