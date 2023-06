Lisa Marie Presley zmarła 12 stycznia. Była spadkobierczynią fortuny Elvisa Presleya. Riley Keough, czyli jej najstarsza córka, zajmie się teraz wartym setki milionów dolarów majątkiem. Kobieta złożyła prośbę do sądu, który uwzględnił jej roszczenia. Tym samym Priscilla Presley przestała być uznawana za powiernika majątku Lisy Marie.

Prawnik aktorki Justin Gold stwierdził, że dzięki porozumieniu kobiety uniknęły "sporów sądowych, a także spektaklu sporów wewnątrzrodzinnych, które byłyby sprzeczne z życzeniem Lisy i nie leżałby w najlepszym interesie". Oprócz majątku, Riley zyskała prawo opieki nad swoimi 14-letnimi siostrami - bliźniaczkami Harper i Finley Lockwood.

Według źródeł z otoczenia aktorki, ta bardzo się cieszy, że "obyło się bez dram z babcią". Keough ma także odczuwać ulgę, że sprawę udało się zamknąć, ponieważ wciąż mocno opłakuje ukochaną mamę, która zmarła nagle.

34-latce zależało na szybkiej ugodzie, bo sama wychowuje urodzoną w ubiegłym roku córkę. "Chce teraz skupić się na tworzeniu wspomnień z własną córką. To jej priorytet" - informuje magazyn znajomy aktorki.

Według dokumentów cytowanych przez ABC News, choć słynny dom Graceland trafi w ręce Riley Keough, to osobiste pamiątki znajdujące się w domu Elvisa w Memphis, a także magazynach zostaną w rękach Priscilli Presley. Wnuczka zgodziła się także na to, by w przypadku śmierci babci została pochowana obok Elvisa w Graceland.

Relacje między babcią a wnuczką natomiast nie są wcale tak dobre. Riley Keough wspierała Lisę Marię Presley w trakcie rozwodu z Michaelem Lockwoodem, a Priscilla Presley stała po jego stronie. Na pogrzeb Lisy wybrali się nawet wspólnie, co bardzo rozgoryczyło Keough.