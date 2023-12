Kurt Cobain był liderem Nirvany - jednego z najważniejszych zespołów grunge'owych w historii amerykańskiej muzyki. Artysta popełnił samobójstwo w 1994 roku, ale pomimo trwającej zaledwie kilka lat kariery zdążył stać się inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów. W tym samym czasie bardzo owocną karierę robił Tony Hawk, najbardziej rozpoznawalny skateboarder na świecie.

I choć Hawk i Cobain nigdy się nie spotkali, to słynny sportowiec najbliżej tego był w trakcie jednego z koncertów Nirvany w 1991 roku. Na portalu X (dawnym Twitterze) wspominał niezapomniany koncert, który nazywał "najlepszym miejscem, w jakim można było się [wtedy] znaleźć". Nikt nie przypuszczał, że muzyk i skater mogliby teraz być jedną rodziną!

7 października 2023 roku córka Cobaina, 31-letnia Frances Bean oraz syn Hawka, 30-letni Riley, wzięli ślub po ponad dwóch latach związku. Udzielił go im Michael Stipe, czyli lider grupy R.E.M., a zarazem ojciec chrzestny panny młodej.



Z okazji 31. urodzin syna, Tony Hawk podzielił się pierwszym, oficjalnym zdjęciem nowożeńców, które powstało w trakcie weselnego przyjęcia. "Wszystkiego najlepszego dla tego wspaniałego, utalentowanego młodego człowieka" - podpisał zdjęcie szczęśliwej pary.

Na fotografii widzimy Frances Bean ubraną w skromną, koronkową suknię ślubną u boku Hawka juniora w czarnej, eleganckiej koszuli.

"Jestem tak wdzięczny, że znalazł miłość swojego życia i zdrowe, zdyscyplinowane podejście do dorosłości. I z tego, że swoim przykładem inspiruje swoje młodsze rodzeństwo. Świetnie się bawiliśmy na weselu i kochamy cię Riley!" - pisał 55-letni skater.

Ojciec zdecydował się przy okazji nieco zażartować z syna, który nie korzysta z Instagrama. Zalecił więc synowej, by pokazała mu urodzinowy wpis. "Frances, proszę, pokaż mu to, ponieważ [Riley] nie jest już w Insta bańce" - dodał.

Nie jest to pierwsze małżeństwo córki Cobaina. W latach 2014-2017, kobieta była żoną Isaiaha Silvy. Rozwód ogłoszono po podaniu do publicznej wiadomości informacji o "różnicach nie do pogodzenia" między małżonkami.

