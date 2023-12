W 2024 roku Niemcy jednego z kandydatów do wyjazdu na Eurowizję wybiorą podczas programu "Ich will zum ESC!", czyli tłumacząc to na język polski "Chcę pojechać na Eurowizję!".

"Program wyłoni jednego z wykonawców, którzy w 2024 roku będą mieli gwarantowane miejsce w niemieckich koncercie eliminacyjnym do Eurowizji. Show ma łączyć w sobie elementy filmu dokumentalnego i konkursu. O szansę wyjazdu na Eurowizję powalczy 15 wykonawców.

Telewizja ARD zapowiedziała, że wyprodukuje 6 odcinków programu, a pierwszy pojawić się ma się 27 stycznia na platformie streamingowej stacji oraz wyemitowany zostanie w telewizji NDR. Ostatecznie to publiczność w głosowaniu wyłoni, kto otrzyma bilet do finałowego koncertu krajowych eliminacji, które odbędą się 16 lutego. Wtedy ostatecznie zapadnie decyzja, kogo Niemcy wyślą na Eurowizję do Szwecji.



Conchita Wursti Rae Garvey wesprą Niemców przed Eurowizją

W roli trenerów w programie pojawią się dwie gwiazdy uwielbiane w Niemczech. Będą to Conchita Wurst, austriacka draq queen i zwyciężczyni Eurowizji z 2014 roku oraz Rea Garvey, irlandzki wokalista, założyciel zespołu Reamonn, autor przeboju "Supergirl", a w Niemczech znany przede wszystkim jako trener w "The Voice of Germany". Taka decyzja nadawcy NDR przyjęta została z zaskoczeniem.

Ujawniono również wykonawców, którzy pojawią się w programie. Będą to m.in.: Luca Wefes, Marie, Apollson, Poulish Kid, Bibiane.

Ostatnie występy Niemców na Eurowizji to pasmo porażek. Mają tego dość

W 2023 roku Niemcy na Eurowizję wysłali rockowy zespół Lord of the Lost z piosenką "Blood & Glitter", licząc, że kontrowersyjny wizerunek muzyków przebije się spośród innych uczestników i sprawi, że jeden z krajów Wielkiej Piątki, znów przebije się wyżej w konkursie.

Tak się jednak nie stało. Niemcy ponownie zakończyli przygodę z Eurowizją na ostatnim miejscu. Grupa otrzymała zaledwie trzy punkty od jurorów i tylko 15 punktów od widzów. Jeden z krajów, który łoży najwięcej na organizację Eurowizji, ponownie zaliczył wizerunkową klęskę w konkursie, w którym ma zapewnione miejsce w finale.

Od 2015 roku wyniki Niemców na Eurowizji prezentują się fatalnie, a kompromitującą serię przerwał jedynie w 2018 roku Michael Schulte z piosenką "You Let Me Walk Alone", zajmując w Izraelu czwarte miejsce.

Wyniki Niemców na Eurowizji z ostatnich lat prezentują się następująco:

2015 - 27. miejsce, zero punktów

2016 - 26. miejsce, 11 punktów

2017 - 25. miejsce, 6 punktów

2018 - 4. miejsce, 340 punktów

2019 - 25. miejsce, 24 punkty

2021 - 25. miejsce, 3 punkty

2022 - 25. miejsce, 6 punktów

2023 - 26. miejsce, 18 punktów.

Jesienią pojawiły się plotki, że nadawca NDR po paśmie klęsk na Eurowizji zrzeknie się prawa do organizacji niemieckich eliminacji do Eurowizji i przekaże to innej telewizji regionalnej. Miałoby to nastąpić w 2025 roku.