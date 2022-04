"Cohen i Kobiety" to niezwykły, poruszający koncert piosenek Leonarda Cohena - legendarnego mistrza liryki, kompozytora i poety.

Jego utwory w tłumaczeniu Macieja Zembatego zinterpretowały na nowo czołowe polskie wokalistki, reprezentujące różne style, różne pokolenia. Anita Lipnicka, Natalia Kukulska, Grażyna Łobaszewska, Julia Pietrucha, Barbara Wrońska, Matylda Damięcka oraz Daria Zawiałow przypomną te piosenki 22 kwietnia 2022 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Za oprawę muzyczną i aranżację koncertu odpowiada producent muzyczny, kompozytor i muzyk, znany chociażby z Republiki Leszek Biolik.

"Cohena znałem właściwie od zawsze. Tak jak słuchacz może poznać artystę. Wielokrotnie porywany muzycznymi fascynacjami, wiedziałem, że zawsze mogę do niego wrócić. I wracałem" - mówi muzyk.

"Prywatnie, możliwość współtworzenia tego koncertu, to dla mnie wielki prezent od życia, możliwość okazania szacunku i niezwykła podróż" - podkreśla Leszek.

Koncert jest energetycznym i magicznym spotkaniem przyjaciół, grających utwory mistrza, który swoją twórczością inspiruje artystów od pokoleń. Niezapomniane przeboje "In My Secret Life", "Suzanne" czy "Dance Me To The End Of Love" w nowym kobiecym wymiarze.

"W nowym pokazywaniu Cohena i jego twórczości dużą rolę odkrywa oprawa muzyczna oraz aranżacje, które przenoszą te utwory w nową przestrzeń, nadają nowego wydźwięku. Teksty, ich duch, pozostaje ten sam. Piosenki Cohena doczekały się wielu interpretacji, śpiewają je artyści na całym świecie. Myślę, że jest to jeden z takich twórców, którego dzieła inspirować będą jeszcze wiele przyszłych pokoleń. Cohen to klasyk po prostu" - mówi Anita Lipnicka.

"Te koncerty mają w sobie niesamowitą moc, również dzięki fantastycznym wokalistkom, ale przede wszystkim za sprawą pięknej muzyki i słów Leonarda Cohena" - dodaje Natalia Kukulska.

