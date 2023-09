Na początku września pojawiła się piosenka "Maria przed ołtarzem" . Jest ona drugim singlem Mery Spolsky zapowiadającym szykowany na jesień nowy album wokalistki. Dotychczasowy dorobek to płyty "Miło było pana poznać" (2017) i "Dekalog Spolsky" (2019) oraz muzyczny audiobook towarzyszący książce "Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj" (2021).



Reklama

"To przekorny manifest o niezależności. To hołd dla kobiet, ale także sprzeciwienie się tradycyjnemu podejściu do ról w związku i oczekiwaniom, które społeczeństwo nakłada na kobiety. Chcę powiedzieć, że nikt z nas niczego nie musi, jeśli tego nie chce. Działa to w obie strony, więc poczuję, że to w zgodzie ze mną - mogę być czyjąś Marią, a jeśli ten stan rzeczy będzie uwierał, to zawsze jest wyjście - 'Maria rozwódka!'" - opowiada wokalistka, która ma na koncie w sumie pięć nominacji do Fryderyka.

Clip Mery Spolsky MARIA PRZED OŁTARZEM

Wpadka w programie TVN. Widzowie nie zostawiają suchej nitki

Wokalistka zaprezentowała się w utworze na scenie "Dzień Dobry TVN". Wcześniej na kanapie opowiadała o premierowej kompozycji. "Chciałabym, żeby każda kobieta miała wybór. Ja w tej piosence z jednej strony komentuję oczekiwania wobec kobiet, presję społeczną, którą mamy i z którą się nie zgadzam, a z drugiej strony mówię, że jeżeli mam ochotę być tą przykładną żoną idealną, to też nikt nie może mi tego zabronić i powiedzieć, że to jest za mało feministyczne" - stwierdziła Mery Spolsky.

Widzowie, którzy oczekiwali występu na żywo z byli z pewnością nieco zawiedzeni. Wszyscy zwrócili uwagę na to, że choć wokalistka naprawdę śpiewała, to towarzyszący jej muzycy jedynie markowali. Uderzenia pałeczkami w perkusję odbywały się "w powietrzu", a klawiszowiec nie był nawet wpięty do prądu. Choć był to z pewnością celowy zabieg, to część odbiorców oburzyła się, że na taki performance.

"Jeden gra bez prądu, a drugi nie dotyka perkusji"; "No już poważnie, to już lepiej niech ona sama udaje, że śpiewa, niż ten wirtuoz bębenka i pianina. Ogarnijcie sobie dyrektora planu"; "Pan na perkusji wymiata. Cóż za kunszt, prawdziwy wirtuoz powietrznej perkusji"; "Facet na perkusji skradł występ" - pisali widzowie.

"Maria przed ołtarzem" z plejadą gwiazd w klipie

Współtwórcą nowego singla z Mery (tekst, muzyka) jest No Echoes (muzyka, produkcja, miks). Gościnnie fragment kazania wygłosił Robert Gajewski (Carnal).

Reżyserem kolorowego teledysku jest Michał Sierakowski. W rolę księdza udzielającego śluby Mery wcielił się trener personalny i celebryta Qczaj. Na planie pojawili się również inni przyjaciele wokalistki, jak m.in. Ralph Kaminski, Wiktor Dyduła , Miro Kępiński, Michał Kowalonek (były wokalista Myslovitz), Łukasz Leszko (ubrany całkowicie w lateks pan młody), drag queens Shady Lady, MaRyja de Mon i Himera oraz tata Mery Spolsky.