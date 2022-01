Co słynny producent Beatlesów myślał o zespole? Nagranie podbija sieć

Nieżyjący już Sir George Martin zaaranżował i wyprodukował większość nagrań The Beatles. Gdy jednak przedstawiono mu po raz pierwszy propozycję współpracy z zespołem, miał stwierdzić: "Cóż, zacznijmy od tego, że to głupia nazwa. Kto kiedykolwiek chciałby grupy o nazwie 'Chrząszcze'?"

Przypomnijmy, że Beatles to gra słów, połączenie owych chrząszczy (beetles) z beatem, czyli uderzeniem. Jednak gdy wymawia się owo słowo, to faktycznie można usłyszeć w nich "chrząszcze". Dlatego menadżer zespołu Brian Epstein, wyjaśnił Martinowi: "Cóż, to nie są chrząszcze, o których myślisz. To 'Beatles' z literą 'A', jak 'Beat-les'. "Powiedziałem wtedy: 'najpierw będę musiał ich wysłuchać'" - opowiada George Martin tulącej się do niego na kanapie wnuczce - w filmiku udostępnionym przez syna słynnego producenta.

Co ciekawe Martin nie uważał też z początku muzyków za szczególnie uzdolnionych, bo kontynuując swoją opowieść zauważył: "No to [Epstein] wysłał ich z Liverpoolu, który jest dość daleko i spotkaliśmy się w Londynie. A kiedy słuchałem tego, co zrobili... było w porządku, ale nie było nadzwyczajne. Wtedy pomyślałem: 'dlaczego miałbym się tym interesować?'".

Wideo Watch the first clip from The Beatles: Get Back - which premieres on Disney+ from November 25

Później nie było już tak beznadziejnie, bo wedle słów producenta, członkowie The Beatles - gdy zaczął ich poznawać - okazali się "zabawni, bardzo inteligentni i mówili same cudowne rzeczy".

"Byli ludźmi, z którymi lubi się przebywać. Pomyślałem więc: "Jeśli ja to tak odbieram, inni ludzie też będą się do nich tak odnosić. Dlatego powinni stać się bardzo popularni. I nagrywałem z nimi płyty" - podsumował dziadek George. Jego syn Giles, który także jest producentem muzycznym, opatrzył wideo przesłaniem: "Zwykli ludzie robią niezwykłe rzeczy. Wspaniałe decyzje podejmowane są z najprostszych powodów".

Jak uściśla Variety, George Martin pracował w wydawnictwie EMI Parlophone, gdy odebrał telefon od Epsteina. I ta rozmowa zaważyła zarówno na karierze zespołu, jak i jego własnej. Działo się to na początku lat 60., gdy propozycję współpracy z Beatlesami odrzuciła większość dużych londyńskich wytwórni płytowych.

Sir George Martin (tytuł szlachecki otrzymał w 1996 roku) zmarł w marcu 2016 roku w wieku 90 lat. Sir Paul McCartney powiedział wówczas: "Prowadził karierę The Beatles tak umiejętnie i z takim humorem, że stał się prawdziwym przyjacielem dla mnie i mojej rodziny. Jeśli ktokolwiek zasłużył na przydomek 'Piątego Beatlesa', to właśnie George".