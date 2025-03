Po 55 latach Wielkopolskie Rytmy Młodych wracają do korzeni i swojej pierwotnej nazwy (w ostatnich latach funkcjonowały jako Jarocińskie Rytmy Młodych ), a wraz z nią - do ducha odkrywania muzycznych talentów. Zwycięzca konkursu dla debiutantów otrzyma 15 tys. zł oraz zagra na Dużej Scenie w ramach Jarocin Festiwal 2025 obok kultowych zespołów. Laureatem zeszłorocznego przeglądu został zespół Willa Kosmos .

"Wielkopolskie Rytmy Młodych to wspaniała okazja, by spełnić swoje marzenia, zaistnieć w świecie polskiej muzyki i poczuć niepowtarzalną atmosferę jarocińskiego festiwalu. Jeśli macie w sobie punkowy pazur, pasję do tworzenia czy chęć muzycznego eksperymentowania - nie wahajcie się i zgłoście do konkursu!" - zachęcają organizatorzy.