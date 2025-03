Pod koniec stycznia grupa wypuściła nowy album "Lightning in a Bottle" . To właśnie z tym materiałem - pierwszym po 10-letniej przerwie - Pentagram przyjedzie do Polski. Zespół będzie jedną z gwiazd Mystic Festivalu (4-7 czerwca) w Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

Headlinerami święta metalu będą King Diamond, Sepultura i In Flames, a zagrają także m.in. Exodus, Nile, Beherit, Oranssi Pazuzu, Apocalyptica, Eagles Of Death Metal, Cradle of Filth, W.A.S.P., Suicidal Tendencies, Jerry Cantrell, Dark Tranquility, Tiamat, Opeth, Jinjer, Death Angel, Bullet for My Valentine, The Crazy World of Arthur Brown, Turbonegro i Hatebreed.