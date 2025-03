"Pragniemy was poinformować, że w kłębach dymu nasz wieczny stan oczekiwania ustąpił. Nauczyliśmy się, że cierpliwość to klucz otwierający każde drzwi. Świętujmy koronację Papy V Perpetuy i ogłoszenie nowego psalmu Ghost - 'Skeletá'. Obejrzyjcie teledysk 'Satanized'; demoniczna opowieść o opętaniu nigdy nie brzmiała tak uroczo" - czytamy na oficjalnej stronie szwedzkich zdobywców nagrody Grammy.

Nowy album Ghost trafi do sprzedaży 25 kwietnia nakładem Loma Vista Recordings. Wytwórnia z Los Angeles szykuje na tę okazję pełen wachlarz edycji, w tym wersję CD, winyl, kasetę i formaty cyfrowe.

Największa z dotychczasowych tras Ghost obejmie ponad 50 koncertów w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Meksyku. Szwedzki zespół zawita do najbardziej prestiżowych aren świata - w tym po raz pierwszy do legendarnej Madison Square Garden w Nowym Jorku, na deskach której zagra 22 lipca.

1. "Peacefield"

2. "Lachryma"

3. "Satanized"

4. "Guiding Lights"

5. "De Profundis Borealis"

6. "Cenotaph"

7. "Missilia Amori"

8. "Marks Of The Evil One"

9. "Umbra"

10. "Excelsis".