Co dalej z programem "The Four. Bitwa o sławę"? Polsat wydał komunikat na temat przyszłości show

W związku z pandemią koronawirusa Polsat po drugim odcinku (14 marca) nowego show "The Four. Bitwa o sławę" zdecydował się zawiesić nagrania i przenieść program na jesień tego roku. Teraz stacja zmieniła plany.

Jurorzy i prowadząca programu "The Four. Bitwa o sławę": od lewej Igor Herbut, Natalia Szroeder, Natalia Nykiel i Kuba Badach AKPA

"The Four. Bitwa o sławę" to polska wersja stworzonego w 2018 roku dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom".



Nowy program Polsatu to talent show, którego uczestnikami są wyłonieni z castingów utalentowani wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Formuła programu składa się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy muszą zaśpiewać na żywo przed jurorami oraz publicznością studyjną. Ich występ oceniają jurorzy - w polskiej wersji w tej roli pojawili się Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. Program prowadzi Natalia Szroeder.



Wymogiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich jurorów (którzy głosują na "tak" lub "nie").

W drugiej rundzie wokalista rywalizuje z jednym uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki" (w tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy walczą o pozostanie w projekcie). Po występie duetu zgromadzona w studiu publiczność decyduje o tym, kto ma zostać w programie. W finale programu z "wielkiej czwórki" wyłoniony zostanie zwycięzca.

Po pierwszym odcinku swoje miejsca w programie zachowali Karolina Leszko i Sami Herb. Do nich dołączyli Julia Szwajcer i Filip Czarnecki, którzy wyeliminowali odpowiednio Kubę Krupskiego i Sabinę Jeszkę.

W kolejnym odcinku do bitwy o sławę dołączyli Ewa Lewandowska-Ekwa (szósta edycja "The Voice of Poland"), Tomasz Pluta z grupy Kobalt, Agata Nizińska (wnuczka Wojciecha Pokory, aktorka, wokalistka, uczestniczka czwartej edycji programu TVN "Agent - Gwiazdy"), Małgorzata Markiewicz (jako 13-latka debiutowała w "Szansie na sukces", później występowała u boku Piotra Rubika) i Grzegorz Duszak, który w poprzednim odcinku był na widowni.



Swój wokalny pojedynek wygrała jedynie Ewa Lewandowska-Ekwa, która wyrzuciła z programu Julię Szwajcer. Pozostali pretendenci odpadli, a w Wielkiej Czwórce pozostali Karolina Leszko, Sami Herb i Filip Czarnecki.

"Chyba nigdy nie jestem z siebie zadowolona. Zawsze chcę coś poprawić' - powiedziała Agata Nizińska po przegranej bitwie z Karoliną Leszko. Rozkład głosów widzów był wręcz miażdżący - 74:25 dla Leszko.

Wówczas Polsat opublikował specjalny komunikat, w którym ogłosił, że przez zagrożenie pandemią koronawirusa zawiesza nagrania "The Four. Bitwa o sławę". Kolejne odcinki zostały przełożone na jesień 2020 r. Stacja tak samo zrobiła z programami "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i "Twoja twarz brzmi znajomo".

Teraz Polsat poinformował, że zdecydował się przerwać nagrania i skrócić program. Harmonogram produkcji zakładał nagrania programu w terminie luty - kwiecień. Po nagraniu połowy serii, czyli cztery z ośmiu planowanych odcinków wybuchła pandemia.

"Obecnie nie możemy wrócić do studia na dawnych zasadach, a w tym programie zgodnie z formatem niezbędna jest blisko 500-osobowa publiczność, która za pomocą telefonów z aplikacją decyduje o losach uczestników programu, wyłonionych przez jury. Bez jej czynnego udziału, nie można dokończyć nagrań show" - czytamy.



Dlatego stacja podjęła decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie. Zostaną pokazane wszystkie cztery nagrane odcinki, a w odcinku specjalnym, w zmienionej formule, bez publiczności - stosując się do wszystkich wymogów sanitarnych - wyłoniony zostanie zwycięzca programu.