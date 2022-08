Motywem przewodnim dokumentu będą rozmowy i wspomnienia brytyjskich gwiazd, które - podobnie jak Cliff Richard - zostały oskarżone o przestępstwa seksualne, ale nigdy nie zostały z tego powodu aresztowane. Same oskarżenia wystarczyły jednak do tego, by zszargać ich reputację. Oprócz Richarda w filmie wypowiedzą się również juror programu "Pop Idol" Neil Fox oraz brytyjski DJ Paul Gambaccini.

Jak przypomina portal "Deadline", o przestępstwo seksualne oskarżył sir Cliffa Richarda pewien mężczyzna. Efektem było przeszukanie domu gwiazdora przez policję. Wokalista nie został jednak aresztowany, nigdy też nie przedstawiono mu zarzutów. Richard pociągnął potem do odpowiedzialności stację BBC News, która relacjonowała policyjne przeszukanie domu gwiazdora z pokładu helikoptera. Spór skończył się ugodą, na mocy której BBC wypłaciła piosenkarzowi dwa miliony funtów odszkodowania.

Bohaterowie dokumentu stacji Channel 4 podzielą się swoimi osobistymi wspomnieniami i opowiedzą o śledztwach w swoich sprawach, które w całości relacjonowane były przez media. Film wzbogacą prywatne dźwiękowe dzienniki Foksa i Gambacciniego, które na bieżąco prowadzili w czasie trwającego śledztwa. Twórcy dokumentu prześledzą wpływ tych spraw na kariery głównych bohaterów, ich rodziny oraz reputację. Wszystkie te sprawy prowadzone były w ramach tzw. Operacji Yewtree rozpoczętej po wykryciu przestępstw seksualnych dziennikarza Jimmy’ego Savile’a.

"Nasz film oferuje unikalne i świeże spojrzenie na wydarzenia, które zmieniły nas na zawsze. Zmusi widzów do zadawania ważnych pytań na temat przełomowego momentu w najnowszej historii Wielkiej Brytanii. Ból i gniew odczuwany przez te trzy wielkie nazwiska, które znalazły się w oku cyklonu za sprawą Operacji Yewtree, zostanie zestawiony z potrzebą i ważnością tej policyjnej operacji, która - choć nie zawsze idealna - zapewniła długo oczekiwaną sprawiedliwość ofiarom haniebnych zbrodni" - powiedział Lee McMurray z Channel 4.

Efektem Operacji Yewtree było opublikowanie raportu o przestępstwach Savile’a, a także aresztowanie siedmiu innych osób. Sukcesem operacji było również to, że zwiększyła się liczba zgłaszanych przestępstw na tle seksualnym.

