Śmierć muzyka potwierdzili członkowie jego zespołu:

"Jesteśmy zasmuceni i brak nam słów. Nasz Darryl zmarł wczoraj w Londynie".

"Jest mi niezmiernie przykro z powodu odejścia Darryla. Brakuje nam go, był wspaniałą osobą, przyjacielem i świetnym basistą. Niech spędzi wieczność robiąc, co chce w nieskończonej błogości. Błogosławieństwa dla The Pogues, jego rodziny i przyjaciół" - napisał natomiast lider grupy Shane MacGowan.

Kim był Darryl Hunt?

Darryl Hunt karierę zaczynał w zespole The Brothel Creepers, następnie działał w Plummet Airlines i The Favourites. Do The Pogues trafił w 1986 roku w miejsce Caita O’Riordana.

The Pogues rozpadli się w 1996 roku, a pięć lat później doszło do reaktywacji składu. Do grupy ponowne zaproszono Hunta. W zespole grał do drugiego końca jego działalności w 2014 roku.