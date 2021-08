Cleo w zupełnie nowej odsłonie! "Bardzo lubię ten styl"

Joanna Klepko, szerzej znana jako Cleo, przed laty próbowała swoich sił w "X Factorze", jednak nie została wówczas doceniona przez jury.

Dziś jest jedną z największych gwiazd na polskim rynku muzycznym, a jurorzy muzycznego talent show z pewnością plują sobie teraz w brodę, że nie odkryli jej talentu. Zaistnieć pomógł jej za to Donatan. To od nagranego z nim numeru "My Słowianie" zaczęła się wielka kariera piosenkarki.

Cleo w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, na przestrzeni których wypracowała sobie bardzo charakterystyczny wizerunek. Na castingu do wspomnianego "X Factora" wyglądała zupełnie inaczej. Nie miała wtedy jeszcze swojego słynnego kucyka.

W erze hitu "My Słowianie" zaczęła występować w oryginalnym warkoczu. Później pojawiło się wysokie upięcie, z którego jest obecnie znana. Kucyk stał się jej znakiem rozpoznawczym.

Dziś Cleo rzadko widywana jest w innych uczesaniach. Jednak za każdym razem, kiedy rozpuszcza włosy, robi prawdziwą furorę. Nie inaczej było tym razem. Gdy gwiazda opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie bez charakterystycznego kucyka, znów posypały się komplementy.



"Co powiecie na klimat dawnego Hollywood? Ja bardzo lubię ten styl" - napisała pod zdjęciem.

"Myślałem, że to Marilyn Monroe", "O mój Boże, wyglądasz niesamowicie! Pasuje Ci taki wygląd zdecydowanie", "W takim wydaniu jeszcze Cię nie widziałam i muszę przyznać, że wyglądasz jak milion dolców!" - takie opinie można przeczytać w komentarzach.