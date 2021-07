Cleo i Lexy Chaplin przedstawiają "Polskie Mexico". Wspólny teledysk gwiazd hitem!

Do sieci trafił wspólny teledysk Cleo i Lexy Chaplin, w przeszłości związanej Team X, do utworu "Polskie Mexico". W teledysku pojawi się tez plejada gości. W nieco ponad godzinę obejrzano go ponad 260 tys. razy

Cleo i Lexi Chaplin podbijają sieć "Polskim Mexico" /materiały prasowe