Cleo w zaskakującej odsłonie. Pozuje bez słynnego kucyka

Cleo opublikowała w sieci zaskakującą fotografię i pokazała się w niecodziennym wydaniu. Autorka hitu "Za krokiem krok" na chwilę pozbyła się swojego charakterystycznego kucyka. Fani są zgodni, że powinna pozostać przy nowej fryzurze na dłużej!

Cleo zaskoczyła fryzurą /Artur Zawadzki / Reporter

Joanna Klepko, czyli piosenkarka występująca pod pseudonimem Cleo, swoją karierę zaczynała od udziału w talent show. Kiedy w 2011 roku poszła do "X Factora", nie została jednak doceniona przez jurorów. Talent wokalistki kilka lat później odkrył Donatan.



Wielki przebój "My Słowianie", z którym w 2014 roku pojechali na Eurowizję, rozpoczął ich długoletnią współpracę. Dziś Cleo niewątpliwie należy do grona najpopularniejszych artystek w Polsce. Niemałą popularnością cieszy się nie tylko jej muzyka, ale i profile w mediach społecznościowych. Na Instagramie znaną m. in. z niedawnego hitu "Za krokiem krok" wokalistkę śledzi blisko milion osób.

Cleo od samego początku swojej ogólnopolskiej kariery jest kojarzona z charakterystycznym kucykiem, który na przestrzeni lat stał się niemal nieodłącznym elementem jej wizerunku. Dlatego najnowsze opublikowane przez 37-letnią gwiazdę w mediach społecznościowych zdjęcie wywołało tak duże poruszenie. Klepko nieczęsto pokazuje się bowiem bez swojego słynnego uczesania. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i postawiła na naturalność. Zrezygnowała z wysokiego upięcia i postawiła na rozpuszczone włosy.

Instagram Post

"Dla wszystkich niewyspanych rzucam koło ratunkowe. Miłego dnia! Pamiętajcie, że nasze samopoczucie zależy od tego, jak nastawimy naszą głowę" - napisała pod fotografią, na której można zobaczyć ją bez kucyka.

Na widok Cleo w tak nietypowej dla siebie fryzurze jej fani zareagowali bardzo entuzjastycznie. Internauci są zgodni, że piosenkarka w rozpuszczonych włosach powinna pokazywać się zdecydowanie częściej.

"Jak pięknie!", "Prześlicznie ci w takich bujnych włosach", "Czy ty ścięłaś włoski? Przepięknie wyglądasz i według mnie powinnaś częściej chodzić w rozpuszczonych włosach", "Ale ładnie w tych włoskach!", "Pięknie ci w rozpuszczonych włosach, powinnaś tak chodzić" - oceniają jednogłośnie.

Maria Staroń