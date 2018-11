Cleo: "Łowcy gwiazd" w nowej wersji

Z okazji 50 mln wyświetleń teledysku "Łowcy gwiazd", Cleo zaprezentowała remiks do tej piosenki.

Cleo prezentuje nową wersję piosenki "Łowcy gwiazd" AKPA

"Łowcy gwiazd" to jeden z najczęściej słuchanych utworów tego roku w Polsce. Singel pokrył się już platyną.

Clip Cleo Łowcy gwiazd

Reklama

Posłuchaj przeboju "Łowcy gwiazd" w serwisie Teksciory.pl!

Teledysk do tej piosenki kręcony był w lutym przy mocno minusowych temperaturach.

"Pierwszy raz na planie klipu wszyscy zgodnie rozgrzewali się śliwowicą" - śmieje się Cleo.

Klip powstał w Instytucie Energetyki, w hali najwyższych napięć, która nigdy nie była użyczana do teledysku - wyjątkiem są organizowane tam od lat imprezy techno.

"Zakochałam się w tej lokalizacji i sama przekonałam zarządców do udostępnienia mi tego ciekawego wnętrza" - wspomina wokalistka.

Wideo Cleo - Łowcy Gwiazd (Remix / Audio)

W tym roku Cleo zaprezentowała jeszcze nagrany z Mesajahem singel "Eva" oraz utwór "Film". To zapowiedź trzeciej płyty nowej jurorki "The Voice Kids" (w tej roli zastąpiła Edytę Górniak).



Clip Cleo EVA - ft. Mesajah

Druga edycja "The Voice Kids" z udziałem Cleo ma pojawić się na antenie TVP2 na początku 2019 r.

W pierwszej odsłonie młodych uczestników oceniali Edyta Górniak, Baron i Tomson z Afromental (znani także jako trenerzy "dorosłego" "The Voice of Poland") oraz Dawid Kwiatkowski.

Clip Cleo Film

Sprawdź tekst piosenki "Film" w serwisie Teksciory.pl!

Formuła dziecięcego show polega na tym, że w programie występują utalentowane wokalnie dzieci w wieku od 8 do 15 lat, których występy na wszystkich etapach programu oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": dzieciaki biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi.

Średnia widownia wszystkich premierowych odcinków dziecięcej wersji muzycznego widowiska wyniosła 2,54 mln osób (dane Nielsen Audience Measurement). Największą widownię, wynoszącą 2,94 mln oglądających (w szczycie było to 3,28 mln), zgromadził finał produkcji (są to uśrednione dane dla dwóch odcinków show pokazanych tego dnia). Biorąc pod uwagę pojedyncze części programu największą widownię do tej pory zgromadziła pierwsza część finału, którą śledziło 2,99 mln osób.