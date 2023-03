Clarence Haskins był jednym z oryginalnych członków Parliament w 1960 roku. "Fuzzy" śpiewał u boku lidera grupy, George'a Clintona i jego kolegów z zespołu - Raya Davisa, Calvina Simona i Grady'ego Thomasa. Grupa została przemianowana na zespół o nazwie Parliament Funkadelic w 1970 roku. Jak podaje strona Geaorga Clintona, zmiana kierunku była w dużej mierze zainicjowana przez niego i Haskinsa i Clintona.

Clarence "Fuzzy" Haskins nie żyje. Wokalista Parliament Funkadelic miał 81 lat

Haskins tymczasowo opuścił zespół w 1976 roku z powodu rosnących napięć między członkami grupy i wydał solowy album "A Whole Nother Thang". Powrócił do Funkadelic rok później, ale wkrótce potem ponownie opuścił zespół wraz z Calvinem Simonem i Grady Thomasem, którzy nie mogli pogodzić się z napływem nowych członków do grupy. Haskins nagrał również drugi solowy album, "Radio Active".

Wideo Fuzzy Haskins - Cookie Jar

W 1980 roku cała trójka nagrała wspólny album "Connections and Disconnections" pod nazwą Funkadelic, choć naklejki na płycie jasno wskazywały, że formacja nie ma żadnych powiązań z George'em Clintonem. Clinton później pozwał ich do sądu za używanie nazwy.

Haskins na pewien czas zawiesił działalność muzyczną, by zostać kaznodzieją, jednak po paru larach wraz z Simonem, Thomasem i Rayem Davisem stworzył grupę Original P, który koncertowała i grała niektóre z klasycznych hitów Parliament Funkadelic.



Haskins zmarł 17 marca, o czym poinformowano na oficjalnej stronie Parliament Funkadelic. Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci muzyka. Wokalista miał 81 lat.

Wideo The Parliaments w/ Funkadelic LIVE Eddie Hazel 1969 "fixed" video