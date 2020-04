Christopher Cross zakażony koronawirusem.

Christopher Cross, wielokrotnie nagradzany amerykański wokalista, poinformował, że zmaga się z koronawirusem.

Christopher Cross potwierdził, że jest zakażony koronawirusem /Carlos Alvarez /Getty Images

"Z przykrością informuję, że jestem wśród rosnącej liczby Amerykanów, którzy pozytywnie przeszli test na obecność wirusa COVID-19" - napisał na swoim profilu na Facebooku.

Stany Zjednoczone są obecnie państwem z największą liczbą zakażonych. Potwierdzono tam ponad 278 tysięcy przypadków, z czego ponad 7 tysięcy osób zmarło.



"Nie mam zwyczaju dyskutować o kwestiach medycznych w mediach społecznościowych, ale mam nadzieję, że to pomoże innym ludziom zrozumieć, jak poważna i jak zaraźliwa jest ta choroba. Chociaż mam to szczęście, że dbają o mnie w domu, to prawdopodobnie najgorsza choroba, jaką kiedykolwiek miałem" - napisał Cross.

"Dla tych z Was, którzy nadal nie wierzą, że wirus COVID-19 jest prawdziwy, albo uważają, że to 'oszustwo' lub część jakiegoś spisku, moja rada dla Was to zrozumieć, że jest to śmiertelna choroba rozprzestrzeniająca się jak dziki ogień na całym świecie" - tłumaczył.



Wystosował także apel do fanów. "Podejmijcie każdą próbę zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa: 1) zostańcie w domu - jedynym sposobem, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa jest samokwarantanna 2) myjcie ręce tyle razy dziennie, ile się da i nie dotykajcie twarzy i 3) podążajcie za nauką" - poprosił wokalista. "Na koniec, ale nigdy mniej ważne: gdziekolwiek jesteście na świecie, bądźcie dla siebie mili. Tylko wtedy, gdy będziemy współpracować, możemy pokonać COVID-19" - dodał na koniec.



Christopher Cross jest znany m.in. z przeboju "Arthur's Theme (Best That You Can Do)", za który dostał nagrodę Oskara, Złotego Globu oraz aż pięć nagród Grammy.



Clip Christopher Cross Arthur's Theme

Na całym świecie potwierdzono ponad 1,1 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a prawie 59 tys. osób zmarło. Najgorsza sytuacja, oprócz Stanów Zjednoczonych, jest obecnie we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji, gdzie liczba zakażonych wciąż rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u 3503 osób, zmarło w sumie 73.

Zakażenia nie ominęły też branży muzycznej - wirusa potwierdzili m.in. wokalista Jackson Browne, raper Slim Thug, Natalie Horler (wokalistka dance'owej grupy Cascada), legendarny tenor Placido Domingo, David Bryan (klawiszowiec grupy Bon Jovi), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watt (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man"), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - z filmu "Birds of Prey"), raper Scarface, prezes Universal Music, Lucian Grainge, młoda piosenkarka Kalie Shorr, Pelle Almqvist z grupy The Hives, wokalista zespołu Asleep at the Wheel Ray Benson, a także lider polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysta Krzysztof Drabikowski ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta. Ofiarami koronawirusa są także m.in. Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles, wokalista country Joe Diffie, członek Fountains of Wayne Adam Schlesinger, twórca utworu "I Love Rock'n'Roll" Alan Merrill, legendarny jazzowy muzyk Bucky Pizzarelli oraz autor "Ain't No Sunshine" Bill Withers.

