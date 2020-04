Stan Borys utknął w USA przez koronawirusa: Jak wygląda rehabilitacja po udarze?

Stan Borys miał w USA kontynuować rehabilitację po przebytym w lutym 2019 r. udarze. Tymczasem pandemia koronawirusa uwięziła go w domu w Nowym Jorku.

Anna Maleady i Stan Borys przebywają w USA /ForumGwiazd.com.pl / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że Stan Borys trafił do szpitala na początku lutego 2019 r. Muzyk przez wiele godzin przebywał na OIOM-ie. Lekarze zdiagnozowali, że wokalista przeszedł udar niedokrwienny, którego efektem był paraliż lewej strony ciała.

Szybko zaczęła się walka o jego powrót do zdrowia - rehabilitacja trwa jednak długo.

78-letni rockman przed miesiącem wyleciał do Nowego Jorku, gdzie miał kontynuować rehabilitację u tamtejszych specjalistów.

"Czujemy się dobrze. My bardzo nie lubimy, gdy coś nam się każe, gdy każe nam się siedzieć w domu. To straszne, że musimy omijać ludzi na ulicach. Ale musimy się stosować do tego, co jest potrzebne! Nie ma żartów! To jest globalna zaraza" - mówi Stan Borys w wideo przesłanym do "Super Expressu".

W Nowym Jorku towarzyszy mu jego partnerka i menedżerka, Anna Maleady.

"Jesteśmy zabezpieczeni, mamy środki dezynfekcji, rękawiczki, maski, które zakładamy, wychodząc z domu z pieskiem. Dostosowujemy się do wszystkiego, co jest nakazane, by wirus się nie rozprzestrzeniał. Spędzamy czas razem, czytamy książki, słuchamy muzyki, oglądamy telewizję" - podkreśla Maleady.

Planowana rehabilitacja Stana Borysa odbywa się w warunkach domowych - wokalista ma m.in. rowerek stacjonarny i matę do jogi, na których codziennie ćwiczy.

Początki muzyczne Stana Borysa to grupa Blackout (1965-67), w której towarzyszył m.in. Tadeuszowi Nalepie i Mirze Kubasińskiej. Kolejne lata (1968-70) spędził w zespole Bizony (sprawdź utwór "Nie spada z nieba los"!), by później rozpocząć karierę solową (posłuchaj piosenki "Mój przyjaciel deszcz"!).



Utwór "Jaskółka uwięziona" stał się przebojem i przyniósł mu wiele nagród, w tym Nagrodę Dziennikarzy na KFPP w Opolu i Bursztynowego Słowika na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie.

W połowie lat 70. wyjechał na stałe do Ameryki Północnej, mieszkał w m.in. Chicago i Las Vegas (USA) oraz Toronto (Kanada). Później przez lata dzielił swój czas między Polskę a USA.



