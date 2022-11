Christine McVie nie żyje. Wokalistka Fleetwood Mac miała 79 lat

Amerykańsko-brytyjski zespół rockowy Fleetwood Mac ( posłuchaj! ) został założony w Londynie w 1967 roku. Do największych przebojów należą utwory "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me" i "Songbird".

Rodzina Christine McVie poinformowała, że zmarła ona po krótkim pobycie w szpitalu, otoczona najbliższymi.

Brytyjska wokalistka i autorka tekstów dołączyła do Fleetwood Mac w 1970 roku (wcześniej nagrywała z grupą Chicken Shack). Dwa lata wcześniej poślubiła basistę Johna McVie.

Reklama

Clip Fleetwood Mac Little Lies

Fleetwood Mac i "Rumours": Historia rozpadu

Wydany w 1977 r. popularny album "Rumours" był zainspirowany rozstaniem małżonków McVie i innej pary w zespole: Lindseya Buckinghama i Stevie Nicks. Płyta sprzedała się w nakładzie ponad 45 mln egzemplarzy.

W jednym z ostatnich wywiadów udzielonych gazecie "The Guardian" Christine McVie wyznała, że zażywanie narkotyków i picie alkoholu pozwalało jej wówczas "lepiej funkcjonować". "Moim narkotykiem z wyboru były kokaina i szampan. Z innych narkotyków nie korzystałam w ogóle. Łatwo mi to mówić, ale myślę, że dzięki temu lepiej sobie radziłam" - opowiadała.

Clip Fleetwood Mac Everywhere

Christine McVie: Życie i twórczość

W solowym dorobku miała płyty "Christine Perfect" (1970), "Christine McVie" (1984), "In the Meantime" (1984) i nagraną z Lindseyem Buckinghamem zatytułowaną po prostu "Lindsay Buckingham Christine McVie" (2017). Na tym ostatnim wydawnictwie udzielało się czterech z pięciu muzyków klasycznego składu Fleetwood Mac - poza Buckinghamem i Christine McVie także John McVie i Mick Fleetwood.

Clip Fleetwood Mac Go Your Own Way

W czerwcu ukazała się kompilacja jej solowych dokonań, "Songbird (A Solo Collection)", zawierająca wcześniej niepublikowane nagrania.Wokalistka wróciła do Fleetwood Mac w 2014 roku. Pięć lat później wzięła udział w trasie koncertowej, którą grupa celebrowała 50 lat na scenie. W składzie zabrakło jednak Buckinghama, który był odpowiedzialny za wiele sukcesów zespołu. Rozstał się on z nimi w dość nieprzyjemnych okolicznościach - został oskarżony, że "chciał uczynić Fleetwood Mac swoim zespołem".

Prywatnie Christine McVie związana była z m.in. Dennisem Wilsonem z Beach Boys (1979-1982). W 1986 r. poślubiła portugalskiego klawiszowca Eddy'ego Quintelę, który współtworzył piosenki dla Fleetwood Mac w latach 1987-1997, przede wszystkim na płyty "Tango in the Night" (z przebojem "Little Lies" na czele) i "Time". Para rozwiodła się w 2003 r., a Quintela zmarł w październiku 2020 r.