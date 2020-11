Christine and the Queens z piosenką roku wg "TIME". Posłuchaj "People I've Been Sad"

Dziennikarze magazynu "TIME" przygotowali zestawienie 10 najlepszych piosenek 2020 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się utwór "People I’ve Been Sad" Christine and the Queens.

Singel został wydany w lutym 2020 i można go posłuchać na EP-ce "La vita nuova".

W uzasadnieniu dziennikarzy "TIME" czytamy:

"Jest spore prawdopodobieństwo, że twoi ulubieni artyści spróbowali w tym roku napisać piosenkę o kwarantannie. Prawdopodobnie była to epicka ballada i prawdopodobnie próbowała uchwycić poczucie straty oraz odosobnienia, by późnej przerodzić się w melodię podnoszącą na duchu. Ariana Grande i Justin Bieber próbowali tego w' Stuck With U', Luke Combs w 'Six Feet Apart', Ben Gibbard w 'Life in Quarantine', a Bono i Will.i.am w '#Sing4Life'.

Jednak żadnemu z artystów nie udało się dokonać tego, co zrobiła Christine and the Queens w swoim pełnym bólu, hipnotycznym "People I’ve Been Sad". Héloïse Letissier, bo tak naprawdę nazywa się artystka, napisała piosenkę w 2019 roku w żałobie po śmierci matki. Utwór ukazał się w lutym 2020, tuż przed tym, gdy świat pogrążył się w zamknięciu. 'People I’ve Been Sad' to dowód na to, że najlepsza muzyka powstaje z osobistych doświadczeń, a nie z pragnienia stworzenia możliwie jak najbardziej uniwersalnego utworu. Christine śpiewa po angielsku i francusku o utracie bliskich, szalonej samotności, a wokal brzmi tak przejmująco, jakby artystka zawarła w nim całą swoją rozpacz. (...) To mantra, w której wokalistka akceptuje wspólne cierpienie oraz próby godzenia się z tragedią. Jej pełen rozpaczy głos sprawia, że nie da się nie śpiewać razem z Christine" - czytamy.



Na kolejnych miejscach rankingu znalazły się następujące piosenki:

2. Cardi B i Megan Thee Stallion - "WAP"

3. Bad Bunny, Ivy Queen i Nesi - "Yo Perreo Sola" remix

4. Bree Runaway - "Little Nokia"

5. Mac Miller - "Good News

6. Daoi Freyr - "Thinking About You"

7. Morgan Wallen - "7 Summers

8. Stray Kids - "Back Door"

9. Prince Kaybee, Shimza, Black Motion, Ami Faku - "Uwrongo"

10. Oneohtrix Point Never - "Long Road Home".

