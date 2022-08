John Legend (sprawdź!) i Chrissy Teigen spodziewają się kolejnego dziecka. Modelka ogłosiła radosną nowinę na Instagramie, publikując przy okazji zdjęcie w koronkowej bieliźnie.

W 2020 roku para przeżywała ciężki czas z powodu utraty ciąży.

"Ostatnie kilka lat były, mówiąc delikatnie, mieszanką emocji, ale radość ponownie wypełniła nasz dom i serca" - napisała na Instagramie Chrissy.

"1 miliard zdjęć później, mamy kolejny w drodze" - dodała.

Teigen nie ukrywa, że obawiała się kolejnej ciąży po stracie trzeciego dziecka.

"Z każdą kolejną wizytą u lekarza mówiłam sobie: 'Ok, jeśli jest zdrowe, ogłoszę to'. Ale gdy słyszałam bicie serca, czułam ulgę i zrozumiałam, że wciąż jestem zbyt przejęta, by to ogłosić" - wyznała.

"Nie sądzę, że kiedykolwiek wyjdę z wizyty z większą ekscytacją niż nerwami, ale jak dotąd wszystko jest idealne i piękne, a ja czuję się doskonale i niesamowicie. Ok, to było bardzo trudne utrzymanie tego w tajemnicy tak długo!" - przyznaje.

Chrissy Teigen i John Legend spodziewają się kolejnego dziecka

Po koniec września 2020 roku, Teigen trafiła do szpitala. Musiała przejść transfuzję krwi i przebywać na oddziale pod okiem lekarzy. Niestety, 1 października opublikowała wpis, którymi wyjawia, że poroniła.



"Nie mogliśmy zatrzymać krwawienia i dostarczyć dziecku płynów, które potrzebowało mimo wielu transfuzji krwi. To po prostu nie wystarczyło" - napisała wtedy.

"Do tej pory było tak, że nadawaliśmy dzieciom imiona na ostatnią chwilę, po porodzie, gdy opuszczaliśmy szpital. Ale teraz, z jakiegoś powodu, zaczęliśmy nazywać tego maluszka w moim brzuchu Jack. Więc dla nas on zawsze będzie Jackiem. Jack tak bardzo walczył o to, żeby być w naszej rodzinie i dla nas - na zawsze - będzie" - dodała.

"Jesteśmy tak bardzo wdzięczni za życie, które mamy, za nasze wspaniałe dzieci Lunę i Milesa, za te wszystkie niesamowite rzeczy, których doświadczyliśmy. Ale nie codziennie może być słonecznie. W ten najczarniejszy dzień będziemy w żałobie, będziemy płakać. Ale będziemy się też do siebie przytulać i siebie kochać, i przetrwamy to" - podsumowała Teigen.

Słynna modelka wbrew woli męża zamieściła wtedy serię intymnych zdjęć, na których wraz z Johnem Legendem opłakują zmarłego synka Jacka.

