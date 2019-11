John Legend najseksowniejszym mężczyzną na świecie. Jak zareagowała jego żona?

Magazyn "People" uznał muzyka, kompozytora, wokalistę, aktora i producenta Johna Legenda za najseksowniejszego mężczyznę na świecie. W wymowny sposób tę informację skomentowała żona artysty, modelka Chrissy Teigen.

John Legend został okrzyknięty najseksowniejszym mężczyzną na świecie /Greg Doherty /Getty Images

Jako pierwszy informację o wyróżnieniu Johna Legenda podał jego kolega z "The Voice", muzyk country Blake Shelton, który został uhonorowany tym tytułem w 2017 roku.

Reklama

"To mój obowiązek, aby formalnie przedstawić wam następnego 'Najseksowniejszego mężczyznę na świecie'. Panie i panowie - gentleman, mężczyzna, mit, Legenda 2019: Najseksowniejszy mężczyzna na świecie" - stwierdził.

Trener dodał też, że to kolejny tytuł Legenda do kolekcji. Przypomnijmy, że muzyk w swojej karierze zdobył już nagrodę Grammy, Emmy, Oscara oraz Tony (EGOT). Ponadto w debiutanckim sezonie bycia trenerem jego uczestnik wygrał program "The Voice".



Wideo John Legend Is the Sexiest Man Alive - The Voice Live Top 20 Eliminations 2019

W tym samym czasie magazyn "People" opublikował okładkę z Legendem oraz jego komentarz.

"Jestem podekscytowany, ale i jednocześnie przestraszony, bo to spora presja. Wszyscy będą mnie rozbierać, żeby zobaczyć, czy jestem na tyle seksowny, by utrzymać ten tytuł" - stwierdził i przyznał, że obserwuje również Idrisa Elbę, zdobywcę tytułu z 2018 roku.

Wybór Legenda wywołał mieszane reakcje. Pierwszą osobą, która zaczęła żartować z muzyka była natomiast jego żona, modelka Chrissy Teigen.

"Mój sekret w końcu wyszedł na jaw. Uprawiam seks z najseksowniejszym mężczyzną na świecie. To honor!" - napisała.



"Nie mogę się doczekać, aż ludzie będą wściekli, że John został wybrany. To moje nowe hobby" - dodała w kolejnym poście na Twitterze.

"Najseksowniejszy mężczyzna świecie właśnie zrobił mi kanapkę!" - napisała.



John Legend (ur. 28 grudnia 1978 r.) to znany amerykański wokalista, kompozytor i pianista. Karierę artyście pomógł zrobić Kanye West. Jego pierwsza płyta "Get Lifted" ukazała się w 2004 roku. Obecnie ma na koncie sześć solowych pozycji, cztery krążki oraz wspólny materiał nagrany z The Roots. Ostatnia pozycja w dyskografii muzyka - "A Legendary Christmas" - trafiła na rynek w 2018 roku.

Oprócz wspomnianego EGOT-a Legend może pochwalić się łącznie 33 nagrodami.