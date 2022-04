Chester Bennigton był amerykańskim wokalistą, autorem tekstów oraz liderem Linkin Park - jednego z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu.

Wśród największych przebojów grupy są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000). To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). W sumie zespół ma na koncie ponad 70 mln sprzedanych płyt.

Bennington współpracował też z m.in. Z-Trip, Young Buckiem, DJ Lethalem oraz Carlosem Santaną (zaśpiewał w coverze "Riders on the Storm" The Doors na płycie "Guitar Heaven: The Greatest Guitar Classics of All Time").

Wokalista miał szóstkę dzieci z trzech związków (z Elką Brand, Samanthą Bennington i Talindą Bennington) - synów Jamiego, Dravena Sebastiana, Tylera Lee i Isaiaha (został adoptowany), a także córki Lilly i Lilę (bliźniaczki).

Chester Bennington od wielu lat zmagał się z depresją. W przeszłości przyznał się do myśli samobójczych. Przez bardzo długi czas wokalista walczył również z uzależnieniem od narkotyków oraz alkoholu. W 2011 roku oficjalnie potwierdził, że rzucił picie.

To właśnie depresja doprowadziła do tego, że Bennington targnął się na własne życie. Wokalista zmarł 20 lipca 2017 roku w wieku 41 lat. Ciało znaleziono w jego domu. Sekcja zwłok kilka miesięcy później wykazała też w organizmie Chestera śladowe ilości alkoholu.

Grey Daze - "Saturation (Strange Love)": Posłuchaj pośmiertnego utworu Chestera Benningtona

Przed wstąpieniem do Linkin Park, Chester Bennington był wokalistą grupy Grey Daze.

W 2020 roku zespół wydał 11-utworowy album "Amends", zawierający przerobioną i ponownie nagraną muzykę z zremasterowanymi wokalami Benningotona, które nie były wcześniej wydane.

Teraz powracają z kolejnym albumem, zatytułowanym "The Phoenix", który jest zwieńczeniem ich zobowiązania wobec zmarłego wokalisty, by odpowiednio udokumentować wczesne nagrania zespołu. W nagraniu wzięli udział Dave Navarro (Jane's Addiction), Richard Patrick (Filter) oraz córki Chestera, Lily i Lila Bennington.

W sieci pojawił się właśnie singel, pt. "Saturation (Strange Love)", który według perkusisty i autora tekstów, Sean Dowdell, brzmi dużo ciężej, niż poprzednie kawałki zespołu.

"'Amends' było bardziej emocjonalne i refleksyjne. Kiedy ją pisaliśmy, czuliśmy smutek. Teraz, kiedy minęło już kilka lat, bardzo wyraźnie widać, przez co przechodziliśmy. Byliśmy na innym etapie żałoby. Przeżyliśmy szok i smutek. Teraz wróciliśmy do wyrażania wdzięczności. 'The Phoenix' jest więc bardziej celebracją naszego przyjaciela, jego talentu i muzyki. Oddaje gniew i energię Chestera, w której ludzie się zakochali. Jest o wiele bardziej agresywny. Jeśli kochasz krzyk Chestera, pokochasz tę płytę" - zapowiada Dowdell.

"The Phoenix" ukaże się 17 czerwca nakładem Loma Vista i jest już dostępny w przedsprzedaży w różnych formatach.



Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl.