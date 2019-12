Koniec sporu o spadek po Chesterze Bennigtonie? Nowe informacje!

Według najnowszych doniesień Talinda Ann załagodziła spór z byłą żoną Chestera Benningtona i zezwoliła jej na walkę o tantiemy. Ma to oznaczać, że Samantha Olit otrzyma połowę wpływów z praw autorskich dotyczących działalności wokalisty grupy Linkin Park.

Talinda Bennington zarządza majątkiem swojego nieżyjącego męża /Chiaki Nozu /Getty Images

Przypomnijmy, że 20 lipca 2017 roku 41-letni wokalista Linkin Park popełnił samobójstwo. Jego ciało znaleziono w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii.

Prywatna ceremonia pogrzebowa wokalisty odbyła się 29 lipca. W South Coast Botanic Garden w Palos Verdes zgromadzili się członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele.

Kilka miesięcy później do testamentu napisanego przez popularnego muzyka dotarł serwis TMZ.com. Chester Bennington napisał w nim:

"Chcę, by matki moich dzieci lub ich opiekunowie, pozwalali im odwiedzać się nawzajem, pozwalali na regularne kontakty z moją dużą rodziną i bliskimi mojej żony. Chcę, by moje dzieci wiedziały, że mają dużą, kochającą rodzinę" - czytamy.



Co ważniejsze, Bennington miał również zapewnić finansowe zaplecze każdemu dziecku, aby nie musiało wydawać własnych pieniędzy na podróże do rodziny. Nie ujawniono, jaki spadek został przekazany do podziału. Chester dysponować miał majątkiem w wysokości 30 milionów dolarów.

Na egzekutora ostatniej woli gwiazdor wyznaczył swoją żonę, Talindę. Ta na początku grudnia 2018 roku złożyła do sądu prośbę o dodatkowe 12 miesięcy na uporządkowanie spraw majątkowych jej zmarłego męża.

Talinda Bennigton musiała przede wszystkim porozumieć się z byłą żoną Chestera Samanthą Olit. Ta w 2017 roku wystąpiła do sądu w sprawie zasiłków dla trójki jej dzieci, które miała z wokalistą oraz zgłosiła roszczenia dotyczące praw autorskich. Olit zażądała 502 tys. dolarów wraz z odsetkami oraz udziału w przyszłych zyskach z tantiem.



Pod koniec 2019 roku serwis TMZ podał, że obie kobiety doszły do porozumienia. Według najnowszych informacji Samantha Olit otrzyma 50 procent przychodów dotyczących niekoncertowego dorobku Linkin Park i Chestera i części jego muzyki. Talinda złożyła dokumenty w sądzie, które umożliwiają byłej żonie walkę o prawa do wpływów.

Sprawa roszczeń gotówkowych, czyli wspomnianych 502 tys. dolarów, nie została poruszona w dokumentach sądowych.

Chester Bennington miał sześcioro dzieci z trzech związków (z Elką Brand, Samanthą Olit i Talindą Bennington) - synów Jamiego, Dravena Sebastiana, Tylera Lee i Isaiaha (został adoptowany), a także córki Lilly i Lilę (bliźniaczki).

Zdjęcie Chester Bennington z Samanthą Olit / Jon Kopaloff / Getty Images