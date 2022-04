41-letni Chester Bennington popełnił samobójstwo 20 lipca 2017 roku. Jego ciało znaleziono w domu w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii.

Co dalej z Linkin Park?

Po śmierci wokalisty Linkin Park rozpoczęły się dywagacje, czy kultowy zespół będzie kontynuował swoją działalność. Mike Shinoda przez wiele miesięcy nie odpowiadał jasno na pytania dotyczące przyszłości grupy.

W 2019 roku DJ Joe Hahn twierdził, że nie doczekamy się szybko nowości do Linkin Park.



Chester Bennington (1976 - 2017)

"Może za jakieś 10 lat? Może być wcześniej. Nie chcę dawać żadnych konkretnych terminów. Na razie chcemy skupić się na 'teraz' i rozmawiamy o muzyce. Nie mamy żadnych szczegółowych i rozbudowanych planów. Chciałbym, żebyśmy wrócili do czasów tworzenia muzyki w garażu" - mówił.

Basista grupy Dave Farrell zdradził natomiast w 2020 roku, że przed wybuchem pandemii, muzycy zaczęli spotykać się w studiu nagraniowym. Jednak praca nad nowym materiałem została wstrzymana.

"Robimy spotkania na Zoomie, sprawdzamy, co u nas słychać, ale nie jesteśmy w stanie tworzyć. Dlatego obecnie myślimy w domach nad ogólnymi pomysłami" - przyznał muzyk.

Chester Bennington skończyłby 45 lat. "Depresja nie ma twarzy ani nastroju"

Kto następcą Chestera Benningtona? Padło kolejne nazwisko

Nadal nie wiadomo, kto mógłby zastąpić Chestera Benningtona na wokalu zespołu. Mike Shinoda w wywiadach zapowiedział, że selekcja musi odbyć się naturalnie i bez pośpiechu.

W 2022 roku pojawiła się plotka o możliwej współpracy Linkin Park z frontmanem Sum 41 - Deryckiem Whibleyem. Na korzyść muzyka miał przemawiać fakt, że w 2018 roku wystąpił na jednej scenie z Shinodą i wykonał utwór "Faint".

Rockman jednak błyskawicznie skomentował takie doniesienia w rozmowie w programie "The Jasta Show".

"Myślę, że to niewykonalne zadanie. Nie ma możliwości wypełnienia tej wyrwy. Nie wiem czy [muzycy Linkin Park] będą cokolwiek kiedyś nagrywać. Nie wiem, jakby to miało wyglądać i kto mógłby być jego następcą. To tak trudne to wyobrażenia, że nawet nie myślę o tym w kategoriach żartu. Nie wiem, kto mógłby to zrobić. To zbyt trudne" - stwierdził i jednocześnie uciął plotki o jego współpracy z Linkin Park.



Deryck Whibley z Sum 41

Kariera Linkin Park

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000).

To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.