Chester Bennington skończyłby 43 lata. Rodzina wspomina wokalistę

20 marca 2019 roku Chester Bennington, legendarny wokalista Linkin Park, obchodziłby 43. urodziny. Bliscy gwiazdora pożegnali go we wzruszających wpisach.

Chester Bennington i Talinda Bennington w 2008 roku /Noel Vasquez /Getty Images

Chester Benington popełnił samobójstwo 20 lipca 2017 roku w wieku 41 lat. Jego ciało znaleziono w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii.

Reklama

Prywatna ceremonia pogrzebowa wokalisty odbyła się 29 lipca. W South Coast Botanic Garden w Palos Verdes zgromadzili się członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele.

W rocznicę urodzin tragicznie zmarłego wokalisty, jego rodzina podzieliła się w sieci wspomnieniami dotyczącymi muzyka.



Chester Bennington (1976 - 2017) 1 12 20 lipca 2017 roku zmarł Chester Bennington, wokalista Linkin Park. Artysta popełnił samobójstwo. Miał 41 lat Autor zdjęcia: Kevin Winter Źródło: Getty Images 12

"Sporo czasu minęło od mojego ostatniego wpisu, ale z powodu urodzin syna, chcę wam po prostu powiedzieć, że jest dobrze i bardzo za nim tęsknię! Mam nadzieję, że wszystko u was ok, wszystkich was kocham! Chester chciałby, żebyśmy obchodzili jego urodziny" - napisała matka wokalisty, Susan Eubanks.



W kolejnym wpisie opublikowała natomiast ostatnie zdjęcie z wokalistą, jakie udało jej się zrobić.

"To był ostatni raz, gdy widziałem mojego wspaniałego syna! Wszystkiego najlepszego dla najlepszej 'rzeczy', jaka przytrafiła się pierwszego dnia wiosny! Kocham ciebie i bardzo tęsknię" - stwierdziła.



Zdjęcie ze ślubu z Chesterem udostępniła natomiast wdowa po wokaliście, Talinda Bennington:

"Dałeś mi świat pełen twojej miłości i dzieci. Nigdy nie zdołam ci się za to odwdzięczyć. Mam nadzieję, że tańczysz w niebie. Ja i dzieci obchodzimy dzisiaj twoje urodziny i robimy to, co lubiłeś robić razem z nami" - wspomniała męża.



Talinda Bennington o depresji męża

"Byliśmy wtedy na wakacjach, a on zdecydował, że wróci i nakręci reklamę. To nie był czas, w którym my lub ktokolwiek z naszej rodziny podejrzewał, że tak się stanie. To przerażające... Myśleliśmy, że wszystko jest w porządku" - opowiadała o ostatnich chwilach z mężem Talinda Bennington.

"Jeśli mamy dobry mechanizm radzenia sobie ze stresem, jeśli mamy ludzi, z którymi możemy porozmawiać, pomaga nam to dokonywać lepszych wyborów dla siebie. Mój mąż nie miał tego w wielu sytuacjach" - wspominała.



Wideo Nie żyje Chester Bennington. Lider zespołu Linkin Park popełnił samobójstwo w wieku 41 lat (Associated Press/x-news)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl.