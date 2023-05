" Tina Turner ( posłuchaj! ), 'królowa Rock and Rolla', zmarła w spokoju dziś w wieku 83 lat po długiej chorobie w swoim domu w Kuesnacht pod Zurychem w Szwajcarii. Świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania" - poinformował w środę w oświadczeniu menedżer artystki.



W ostatnich latach słynna piosenkarka przeżyła m.in. udar i zmagała się z chorobą nerek.

W Szwajcarii schorowaną Tinę odwiedzała jej przyjaciółka, 77-letnia Cher . Wokalistki zaprzyjaźniły się od ich wspólnego występu w programie "The Cher Show", gdzie razem zaśpiewały piosenkę "Shame, Shame, Shame" grupy Shirley and Company.

O ostatnich chwilach Turner Cher opowiedziała w rozmowie z "The Beat With Ari Melber" w telewizji MSNBC.

"Zaczęłam ją odwiedzać, bo pomyślałam, że muszę poświęcić ten czas naszej przyjaźni, żeby nie pomyślała, że ktoś o niej zapomniał. Odwiedzaliśmy ją na zmianę i to zdawało się ją uszczęśliwiać" - ujawniła.

"Mówiła, że nie ma dla mnie za dużo czasu, a 5 godzin później wciąż śmiałyśmy się, jak szalone. Dobrze się bawiła, mimo że była naprawdę chora i nie chciała, żeby ludzie o tym wiedzieli" - przekazała Cher.

Wideo