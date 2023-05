Dostępny zarówno w wydaniu podwójny winyl i podwójne CD, "Anthology" to pomnik postawiony tej 'innej' muzycznej osobowości giganta świata rocka, który przez ponad 55 lat był podporą The Rolling Stones . Wydawnictwo zawierać będzie najistotniejsze nagrania jazzowe Charliego Wattsa w różnych muzycznych konfiguracjach: jako kwartet, kwintet i orkiestra. Kolekcja ta jest zarówno uhonorowaniem wyjątkowego artysty i jego oddaniu pracy, a także idealnym przedstawieniem jazzowego wcielenia Charliego Wattsa nowym słuchaczom.

"Anthology" zawiera nagrania z przestrzeni 20 lat, w których uczestniczyli tak wybitni muzycy, jak m.in. jeden z najbliższych przyjaciół Charliego Wattsa, kontrabasista Dave Green, saksofoniści: Peter King, Evan Parker i Courtney Pine, trębacz Gerard Presencer, inny wielki perkusista Jim Keltner oraz wokalista i członek koncertowego składu The Rolling Stones Bernard Fowler.

Pod własnym nazwiskiem zadebiutował w 1986 roku koncertowym albumem "Live At Fulham Town Hall". Następnie antologia przechodzi do nagrań z okresu Charlie Watts Quintet: z 1991 roku i minialbumu "From One Charlie", z 1992 roku i albumu "Tribute to Charlie Parker with Strings" i kolejnych, czyli: "Warm and Tender" z 1993 r. oraz z 1996 roku "Long Ago and Far Away" oraz z kolaboracji "Charlie Watts - Jim Keltner Project" z 2000 r. oraz kolejnego nagrania na żywo "Watts at Scott's" z 2004 roku, jako Charlie Watts And The Tentet.

Lista utworów na wersji CD jest poszerzona dodatkowo o trzy niepublikowane nigdy utwory z koncertu Wattsa i jego grupy ze Swindon Arts Centre: "Rockhouse Boogie", "Ain't Nobody Minding Your Store" oraz "Swindon Swing".

Nagraniom towarzyszą teksty w książce okładkowej stworzone przez dziennikarza i autora audycji Paula Sextona, który jest autorem biografii perkusisty "Charlie's Good Tonight: The Authorised Biography of Charlie Watts".

Charlie Watts - szczegóły płyty "Anthology":

CD1:

1. "Stompin’ At The Savoy"

2. "Flying Home"

3. "Practising, Practising, Just Great"

4. "Relaxing At Camarillo"

5. "Blackbird - White Chicks"

6. "Cool Blues"

7. "You Go To My Head"

8. "If I Should Lose You"

9. "My Ship"

10. "Long Ago (And Far Away)"

11. "Good Morning Heartache"

12. "Never Let Me Go"

CD 2:

1. "Roy Haynes"

2. "Airto"

3. "Roll 'Em Charlie"

4. "What's New"

5. "Tin Tin Deo"

6. "Sunset and The Mockingbird"

7. "Take the 'A' Train"

8. "Rockhouse Boogie" (Previously Unreleased)

9. "Ain’t Nobody Minding Your Store" (Previously Unreleased)

10. "Swindon Swing" (Previously Unreleased).