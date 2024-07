W wywiadzie dla "Vogue France" sama zainteresowana stwierdziła niedawno, że jej powrót na scenę może mieć miejsce całkiem niedługo. Celine Dion bowiem marzy o ponownym koncertowaniu już od bardzo dawna. Niestety, choroba uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie, przez co każde wyjście na scenę byłoby dla niej ogromnym wyzwaniem. "Zdecydowałam się pracować całym ciałem i duszą, od stóp do głów, z zespołem medycznym. Chcę być najlepsza, jak to tylko możliwe. Moim celem jest ponowne zobaczenie wieży Eiffla! " - wyznała.

Niedawno w mediach pojawiły się pogłoski, mówiące o tym, że Celine Dion dostała już oficjalną propozycję występu na wielkiej uroczystości. Teraz plotki powoli zaczynają się potwierdzać, choć jeszcze nic nie jest przesądzone. Oficjalna decyzja o występie schorowanej gwiazdy nie została jeszcze ogłoszona, jednak nie jest już tajemnicą fakt, iż piosenkarka właśnie przybyła do Paryża. Celine Dion zatrzymała się w luksusowym hotelu Royal Monceau, znajdującym się nieopodal Pól Elizejskich, w którym przebywa również inna gwiazda, potencjalnie występująca podczas ceremonii otwarcia - Lady Gaga . Fani zdążyli już powitać Celine w Paryżu, a gwiazda znalazła chwilę, aby zapozować do pamiątkowych zdjęć i zamienić kilka słów ze swoimi odbiorcami , zgromadzonymi pod hotelem.

Jeśli występ Celine Dion na ceremonii dojdzie do skutku, nie będzie to pierwszy raz, kiedy artystka zaprezentuje swoje wokalne umiejętności sportowej publiczności. W 19996 r. gwiazda rozpoczęła bowiem Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. Wykonała wówczas przebój "The Power of the Dream", a jej występ oglądało 3,5 miliarda ludzi na całym świecie.