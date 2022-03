Legenda rocka latynoskiego nigdy nie ukrywała w swojej twórczości, że ceni pokój. Carlos Santana, który na co dzień żyje w amerykańskiej Kalifornii nie wie z pewnością, jak inaczej miałby pomóc Ukraińcom, jak tylko muzyką.

Gitarzysta zamieścił listę swoich ulubionych utworów, które jego zdaniem powinny zostać puszczone z głośników Rosjanom, by ci przeszli na stronę pokoju. Wśród nich znajdują się ponadczasowe pokojowe hymny jak "A Time Is Gonna Come" Sama Cooke'a, "Blowin' In The Wind" Boba Dylana czy "Give Peace a Chance" Johna Lennona.

"Wygrajcie wojnę muzyką, skierujcie głośniki na wrogich najeźdźców i zagrajcie te utwory" - pisze muzyk. "Rezonans, dźwięk, wibracja, częstotliwość. Bombarduj fale radiowe mocą pokoju. Jedność, harmonia (...) Kiedy moc miłości zastąpi miłość do władzy" - zakończył wpis.

Na pierwszym miejscu mieścił jednak utwór Israela Kamakawiwo'ole - "What a Wonderful World/Over The Rainbow"

W ostatnim czasie wielu zagranicznych muzyków zabrało głos w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę. Wcześniej pisali o tym w sieci m.in. Miley Cyrus, David Gilmour, Paul McCartney czy Elton John (sprawdź!).

24 lutego rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Władimir Putin wydał rozkaz wejścia wojsk rosyjskich na teren Ukrainy, a od tego czasu świat Zachodu zdecydował o odcięciu Rosji od niemal wszystkiego - od systemów bankowych, aż po dostawy samochodów czy loty z Rosji na Zachód.

