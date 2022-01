Caliban z singlem zapowiadającym nowy album

Singel "Ascent Of The Blessed", wypuszczony w czwartek, 20 stycznia, to jedna z kompozycji, którą usłyszymy na materiale zatytułowanym "Dystopia", nowym longplayu Caliban, niemieckiej instytucji w dziedzinie szeroko pojętego metalcore'u.

Pierwszy od czterech lat album podopiecznych rodzimej Century Media Records wyprodukował Benjamin Richter (Moonspell, Emil Bulls) oraz Marc Görtz, gitarzysta Caliban. Współproducentem płyty "Dystopia" jest także Callan Orr (Dream On, Dreamer).

Okładkę nowego longplaya Caliban przygotowało studio Season Zero, ten sam zespół artystów, którego praca ozdobiła “Zeitgeister", retrospektywną EP-kę Niemców z 2021 roku. Dokładna data premiery następcy albumu "Elements" (2018 r.) nie została jeszcze ujawniona.

Do singla "Ascent Of The Blessed" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej: